22h08 : Dorian est contrôleur de train, il a 30 ans et il habite dans le Calvados. Il est aussi champion de France en athlétisme. Il a toujours rêvé de participer à Koh Lanta et pour lui, c’est un peu comme les Jeux Olympiques.

22h04 : Brice adore son camp, la vue est incroyable, une sorte de paradis. Le coffre renferme le kit de pêche et du riz. Les candidats se baignent pour fêter tout cela, certains s’organisent pour l’eau, Estelle est convaincue qu’il y avait des priorités. Malheureusement, elle commence à irriter les esprits. Cette conseillère en insertion professionnelle à 47 ans, elle habite en Seine-Maritime. Elle est spécialisée dans le cyclisme, elle a évolué avec Jeannie Longo.

22h02 : pour l’équipe orange, du riz a été distribué. Des colliers sont aussi de la partie. Les verts n’auront par contre rien puisqu’ils rejoignent leur petit caillou. C’est clairement un handicap pour l’épreuve de l’immunité qui se profile à l’horizon.

Un jeu de confort sous tension : l’ouest gagne !

21h59 : Dorian a été impressionnant pour cette épreuve. L’équipe de l’ouest sélectionne une récompense, celle de la mer puisqu’elle fait référence à la Manche. Le kit avec des outils revient à l’équipe violette.

21h55 : chez les bleus, les premiers candidats abandonnent. Ils sont 5 contre 3, Brice est toujours de la partie. Les bleus sont partis trop vite, l’équipe orange regagne quelques mètres et elle est composée de deux coéquipiers. Matthieu et Sébastien se battent, mais la corde traîne, cela est problématique. L’ouest remporte le premier jeu de confort des 4 Terres !

21h43 : premières tensions chez les verts, les récompenses sont sympathiques avec un kit de pêche. Tout le nécessaire pour construire dans les meilleures conditions le camp. L’équipe orange est face aux bleus.

21h42 : présentation de Brice, un animateur radio de 22 ans qui habite dans la Creuse. Il s’entraîne depuis de longs mois avec plusieurs heures de sport par jour. Il est déterminé et il a aussi été un élément important pour la victoire de cette première étape.

21h39 : les verts sont menacés, les bleus progressent très vite comme les violets qui sont menés par Fabrice. A l’ouest, ils sont deux seulement, les Verts sont éliminés et terminent à la 4e place. Ils seront alors envoyés dès le premier épisode de Koh Lanta Les 4 Terres sur l’îlot de l’exil. L’équipe du nord est éliminée, l’ouest et le sud sont qualifiés pour la finale.

21h33 : le jeu est simple, les équipes doivent se déplacer avec une lourde corde, ils font le tour des 4 points cardinaux. Le but est classique : rattraper le dernier de l’équipe adverse. Cette dernière sera alors éliminée immédiatement. Pour les premiers mètres, ils doivent avancer en équipe, mais ils pourront ensuite se séparer. Les verts ont déjà un problème de coordination, l’un des candidats ne respecte pas la stratégie.

21h31 : premier jeu de confort, l’équipe pourra choisir l’une des deux récompenses. C’est le format que nous avons pu évoquer dans cet article. Les candidats découvrent aussi l’îlot de l’exil, un caillou au milieu du Pacifique. Il n’y a pas de ressources, les conditions sont précaires, premier coup de pression pour les équipes.

Présentation des équipes

21h27 : Jody a 32 ans, elle habite la Charente-Maritime et elle est ostréicultrice. Chez les bleus, un candidat pourrait déjà s’annoncer insupportable, il a la parole facile. En effet, Sébastien habite en Ardèche, il a 37 ans et il est agent municipal. Il pourra par contre d’être d’une grande aide, car il est chasseur. Il peut alors traquer le gibier.

21h24 : dans l’est, il estime qu’on ne lâche rien. Loïc a 20 ans, il habite en Savoie, il est très sportif et il adore les sensations extrêmes. Cet intérimaire loge entre Chambéry et Grenoble, il aime découvrir la nature. Chez les violets, il y a Lola qui habite le Pas-de-Calais, elle a 23 ans, elle travaille avec ses parents dans une friterie. Elle est étudiante en marketing. Découverte de ses parents et de la chaleur du nord.

21h22 : Denis distribue les couleurs et les noms, ce sont les directions en fidjien. Le professeur d’histoire géographique est mis à contribution. Laurent a 48 ans, il vient d’Isère. Passionné d’histoire, il aime raconter des histoires, il a un chapeau ressemblant à Indiana Jones.

21h20 : les candidats ne connaissaient pas l’existence des 4 équipes, ils sont alors déstabilisés et perturbés, certains avaient déjà des stratégies ! Denis Brogniart annonce qu’ils ont un point en commun, ils comprennent qu’ils représenteront une région.

21h17 : premier changement, le générique n’est pas le même, tout semble changer avec Les 4 Terres !

21h14 : lancement de la nouvelle saison de Koh Lanta ! Les premières images sont déjà connues, ce sont celles qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Quatre bateaux pour quatre équipes et quatre régions qui se dirigent vers Denis Brogniart pour connaître les nouvelles règles. Les images montrent aussi les premiers clashs qui auront lieu au cours de l’aventure. La tension s’annonce très forte, attention, il n’en restera qu’un !

21h01 : une belle carte colorée pour l’épisode 1 de Koh Lanta Les 4 Terres, Denis Brogniart est bientôt prêt encore quelques minutes !

21h00 : la nouvelle saison de Koh Lanta se fait attendre sur TF1, vous pouvez donc voter pour votre équipe favorite. Qui soutenez-vous ?

Pour Koh Lanta Les 4 Terres, vous l’avez compris, il y aura 4 équipes qui représentent les quatre directions à savoir le nord, le sud, l’ouest et l’est. À chaque fois, des habitants de ces régions sont au rendez-vous et il y a même une nouvelle règle qui risque de corser l’aventure de tous les candidats. Nous aurons peut-être le droit de découvrir une nouvelle Inès Loucif ou un clone de Claude Dartois, les candidats sont donc très attendus, et ce vendredi soir, Denis Brogniart prend les commandes de Koh Lanta Les 4 Terres.

Un isolement de 24 heures sans ressources

Comme vous le savez, Denis Brogniart sera aussi au rendez-vous de District Z, un jeu d’aventure qui consiste à dérober une fortune alors que des zombies rôdent. Pour l’instant, il se focalise sur Koh Lanta Les 4 Terres dont la diffusion sera effective ce soir. Il a même fait un petit passage sur TF1 la veille pour annoncer l’arrivée de cette nouvelle édition. Il est alors apparu pendant la météo pour ce petit clin d’oeil. Nous apprenons également que les équipes seront isolées pendant 24 heures et aucune ressource ne sera au rendez-vous.

L’équipe qui arrivera en quatrième position pour l’épreuve du confort sera dans une situation problématique .

. Elle sera alors isolée pendant une journée jusqu’à ce que le conseil se profile à l’horizon, la faim sera sans doute très forte.

Ce sont donc 24 candidats qui se retrouvent sur les îles Fidji et les couleurs sont déjà dévoilées.

Le sud sera représenté en bleu contre le vert pour l’est, l’orange pour l’ouest et le violet pour le nord.

Les quatre premières minutes de l’épisode de ce soir sont même proposées sur le compte Twitter de TF1. Avec cette saison, la production est dans l’attente d’une hausse des audiences. En effet, la précédente saison est la seule depuis de longues années qui a réussi à passionner tous les profils. Il ne faut pas oublier que le confinement a eu également une part de responsabilités.

Un live à suivre dès ce soir !

Grâce à notre direct très détaillé du nouvel épisode de Koh Lanta Les 4 Terres, vous pourrez découvrir l’îlot de l’exil. Il s’agit d’un simple petit caillou qui est posé dans le Pacifique et il n’y a absolument rien. Cela risque de mettre les nerfs à rude épreuve alors que le conseil envahira tous les esprits. Pour les épreuves de confort, il y aura donc une double tension avec la crainte de quitter l’aventure à la suite de ce rendez-vous et de se retrouver pendant 24 heures sur cette petite île de la mort.

Dans Koh Lanta Les 4 Terres, les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve, mais la production aux côtés de Denis Brogniart a également pensé à quelques points positifs. En effet, des récompenses seront proposées pendant cette épreuve du confort. Lorsque la tribu aura gagné celle-ci, elle pourra choisir l’une des deux récompenses. La seconde équipe prendra celle qui reste. La troisième tribu retournera sur son camp sans rien et la quatrième sera directement envoyée sur l’îlot. Denis Brogniart a déjà donné le ton à savoir de nouvelles épreuves, mais surtout des retournements de situation pendant les conseils. Comme vous le savez, Koh Lanta Les 4 Terres est déjà dans la boîte, le présentateur connaît alors tous les mystères. À ce soir !