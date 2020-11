LMvsLemonde5 : record d’audience pour W9 qui passe le million de téléspectateurs !

La nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde était particulièrement attendue. Il faut dire que la promotion a été assurée avec brio, notamment en ce qui concerne le teasing autour du casting. La venue de Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda a fait le buzz sur Twitter, tandis que la rumeur (avérée) concernant la relation entre Benjamin Samat et Marine El Himer a assuré un vrai buzz à la télé-réalité, plusieurs semaines avant sa diffusion. Sans oublier le retour de Jessica Thivenin, candidate emblématique de l’émission. Et si les épisodes ont déçu plusieurs personnes (à commencer par les candidats eux-mêmes), le fameux jeu des problèmes a réuni en masse les téléspectateurs.

La barre du million dépassée à l’occasion du jeu des problèmes

Pour les quelques personnes qui ignorent ce qu’est le jeu des problèmes, petit état des lieux. Depuis que Julien a acquit cette place de grand chef des Marseillais, il tient ce qu’il appelle le « cahier des problèmes ». Un livre dans lequel il note toutes les confrontations, mais également les confidences que lui font les autres candidats (ou qu’il surprend). Il a alors créé un jeu pour faire exploser toutes les rancoeurs et dévoiler tous les secrets : le jeu des problèmes. Un par un, les candidats jouent avec une roue dans une sorte d’action ou vérité dont le but est généralement de créer le plus d’embrouilles possibles.

Et cette année, le programme était très corsé avec le retour de Victoria (venue s’expliquer sur le baiser qu’elle a échangé avec Benjamin, en plus de revoir son ex Paga) et Milla Jasmine, qui a retrouvé son ex petit-ami Mujdat, l’occasion pour elle de se défendre et d’apporter sa vision des faits face à des candidats choqués par sa venue (digne d’une série hollywoodienne).

W9 se réjouit sur Twitter

Face au mécontentement des internautes devant des épisodes souvent ternes qui tournent autour des mêmes histoires (Greg et Angèle ont été mis en avant tout au long de leur aventure, au grand damn des téléspectateurs qui regrettent qu’une Mélanie Da Cruz n’ait été qu’une figurante de luxe), la production des Marseillais peut être rassurée de voir qu’ils ont finalement répondu présent sur la fin, avec le jeu des problèmes.

Le programme signe en effet la deuxième meilleure audience de son histoire (et un record depuis trois ans) avec un pic à 1.2 millions de personnes. 9.9% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans se trouvaient devant leur écran (deuxième meilleure performance historique) et 3.7% des quatre et plus étaient passionnés par les nombreuses disputes entre les candidats. Une très bonne nouvelle pour la chaîne alors que le programme touche bientôt à sa fin.

Des candidats peu satisfaits par l’aventure ?

Carla Moreau n’a pas passé une aventure idéale et on peut la comprendre puisqu’elle s’est retrouvée face à tous les autres candidats, à commencer par Jessica Thivenin avec laquelle elle s’est disputée dès le premier jour d’aventure. Idem pour Maeva Ghennam qui ne garde pas un bon souvenir du tournage. Mais leur ressenti concerne le tournage en lui-même tandis que d’autres se sont lamentées du montage, comme Mélanie Da Cruz, qui avouait ne pas comprendre pourquoi elle avait été appelée par la production si c’est pour apparaître si peu à l’écran.

Elle expliquait en effet sur Snapchat qu’elle avait prévenu les producteurs qu’elle ne se mettrait pas en couple dans l’aventure puisqu’elle est mariée. Logiquement moins mise en valeur, ses apparitions mémorables se comptent sur les doigts d’une main, alors que les internautes avaient hâte de la voir arriver. Pareil pour Ricardo et Nehuda qui n’auront pas fait long feu dans l’aventure.

Reste à savoir si les producteurs écouteront les internautes qui demandent de la nouveauté et pas toujours les mêmes candidats qui restent tout au long de l’aventure, comme Julien Tanti et Nikola Lozina, jamais inquiétés lors des cérémonies.