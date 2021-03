Loana se retrouve à l’hôpital, Magloire sort du silence pour évoquer son entourage nuisible

Il y a quelques jours, Star Mag révélait que l’ancienne star du Loft se retrouvait à l’hôpital à cause d’une forte dose de GHB. L’information avait été reprise sur le plateau de TPMP alors que Guillaume Genton est aux commandes des deux reportages qui sont réalisés sur Loana. C’était aussi l’occasion pour Eryl Prayer de dévoiler un message assez glaçant de la jeune femme qui précisait que Sylvie Ortega lui avait donné des médicaments. Depuis, l’affaire ne cesse de se hisser en tête des Unes des magazines people et c’est Magloire qui a décidé de prendre la parole.

Magloire s’exprime sur YouTube concernant Loana

Il y a quelques jours, vous avez pu découvrir Loana sur le plateau de TPMP qui dévoilait sa nouvelle vie face à Cyril Hanouna très ému à cause de son témoignage assez triste. De ce fait, Guillaume Genton a décidé de proposer des reportages notamment en l’accompagnant dans des lieux mythiques qui ont pu marquer sa carrière, ce fut le cas pour la maison qu’elle avait pu louer dans le sud de la France. Toutefois, pendant ce tournage, elle a été hospitalisée à cause de la prise de GHB.

«Loana est au carrefour de toutes les violences faites aux femmes» https://t.co/yNWlsIzPNQ — Isabelle Gillette-Faye (@FayeGillette) February 28, 2021

Magloire était donc de passage sur YouTube face à Jeremstar et il n’a pas hésité à taper du poing sur la table .

. Pour l’ancien participant à Morning Live, elle a eu beaucoup de chance, car son quotidien a été rythmé par un entourage nuisible.

Il estime que la pression a été forte et les « margoulins, les salopards » étaient aussi au rendez-vous.

Il révèle que Loana était entourée par des trafiquants de toute nature et les « p***s » étaient aussi autour d’elle. Comme Benjamin Castaldi avait aussi pu le préciser, l’ancienne star de la télé-réalité a été ingurgitée par une machine. Magloire estime qu’elle était très forte, elle a vécu une vie incroyable après ce passage à la télévision, car le raz de marée était totalement insensé pour l’époque.

Vous vous souvenez sans doute de la population massée aux abords du Loft pour encourager celle qui embrassait une notoriété, mais elle n’était clairement pas prête pour ce quotidien. Pour Magloire, ils n’ont pas pu découvrir à l’époque que tous les personnages dans le Loft allaient souffrir à cause de cette notoriété très puissante.

Magloire : Pourquoi a-t-il frôlé la mort ? Ses confidences… https://t.co/acfJ9c2C37 pic.twitter.com/lEeh03cOJH — Télé 7 Jours (@Tele7) February 25, 2021

Magloire très ému évoque Loana

Loana a pu témoigner sur le plateau de Cyril Hanouna notamment en précisant qu’une partie de son argent aurait été volée par son ancien compagnon. Sa fille a eu l’idée apparemment de faire une couverture avec un célèbre magazine avant de découvrir pour la première fois sa mère. Sa propre maman aurait tendance à la mettre de côté et Loana a révélé qu’elle donnait aussi les codes à son ancien compagnon qui aurait alors dérobé une partie de sa fortune. La jeune femme était donc dans le sud lorsque le drame s’est produit, mais désormais elle ne serait plus entre la vie et la mort comme c’était le cas selon les rumeurs lors de son admission.

Loana devrait donc être transférée dans un institut psychiatrique selon les informations partagées par le site Voici. Elle pourra alors se focaliser sur sa santé et tenter de comprendre les raisons de cette prise de GHB. Apparemment, elle était stressée pendant le tournage, Sylvie Ortega lui aurait alors donné un médicament comme elle avait pu le préciser sur le plateau de TPMP en affirmant qu’elle n’était pas responsable de l’état de son amie. Cette dernière affirmait face à Cyril Hanouna qu’elle avait terminé la consommation d’alcool et de drogues.