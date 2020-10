Loana : battue par son ex-compagnon, sa mère décide de s’exprimer !

Très proche de ses fans, c’est sur son compte Instagram que l’ancienne championne de Loft Story s’est confiée sur les violences dont elle faisait l’objet dans son couple. L’animatrice et son ex-compagnon Frédéric Cauvin sont séparés depuis 2016 mais ce dernier n’a pas arrêté de la contacter pour une éventuelle remise en couple.

Loana accuse Fred Cauvin de violences conjugales

Depuis qu’elle a fait ces révélations au sujet de son ex, Loana ne cesse d’inquiéter ses proches et c’est d’ailleurs pour cette raison que sa mère a livré sa version des faits. S’il y a bien un souvenir que Violette garde de Fred Cauvin, c’est celui d’un homme violent. Cette dernière n’a pas hésité à dénoncer l’origine de cette violence d’autant plus qu’elle déclare que ce dernier consommerait de la drogue et qu’il aurait entrainé Loana à en prendre aussi. Ce n’est donc pas surprenant qu’il soit aussi violent s’il est sous l’effet des substances dangereuses.

Il faut dire que tout le monde souhaite savoir comment se porte la mère de Mindy depuis qu’elle est sortie du silence en dénonçant les violences qu’elle subissait dans son couple. Selon ses déclarations, elle avait été frappée plusieurs fois par ce dernier, lui faisant ainsi vivre un calvaire. De son côté, Fred Cauvin refuse de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et promet de porte plainte. Tout cela aurait entrainé une guerre entre les deux amoureux d’hier qui ne manquent pas de s’attaquer sur les réseaux sociaux et sur des médias interposés. Décidée de voir une justice se faire sur cette situation, la super star de Loft Story a révélé certaines conversations d’elle avec Fred Cauvin ainsi que des blessures que ce dernier aurait laissées sur son corps après l’avoir battue.

Violette Petrucciani fait des révélations graves

Toutefois, certains internautes dénoncent la stratégie de Loana qui a décidé de tout balancer sur la toile et accordent peu de crédibilité à sa version. Même si les fans de l’animatrice ne croient pas totalement à ses déclarations, cette dernière peut compter sur le soutien de sa mère qui a tenu à s’exprimer sur cette affaire. Il faut dire que c’est la première fois qu’elle prend la parole depuis que cette bataille a été lancée entre sa fille et son ex-compagnon. Très inquiète pour cette période difficile que traverse Loana, Violette s’est confiée à Star Mag où elle affirme la version de Loana. Elle a reconnu que Fred Cauvin était effectivement l’auteur de ses violences lorsqu’elle révèle « J’ai vu ma fille couverte de bleus au mois d’août. C’est Fred qui l’a tapée. […] Elle a des bleus à des endroits où ce n’est pas possible que ce soit elle qui les ait faits…J’ai vu la violence de Fred. Il a démoli à coups de masse une voiture que Loana lui avait achetée. Il a cogné dans les murs du domicile de Loana à coups de poing. […] Il a aussi voulu me frapper. Il m’a insultée ».

Depuis le 17 septembre que Loana a porté des accusations contre son ex, il ne se passe pas un jour sans qu’on assiste à des confidences sur leur vie privée. Après avoir nié les accusations de son ex-compagne, Fred Cauvin a néanmoins reconnu avoir déjà frappé sur la mère de Mindy à Purepeople. Ce 30 septembre, c’était au tour de Violette Petrucciani de donner sa version des faits et les fans de la gagnante de Loft Story ont eu droit à une révélation de plus, notamment celle qui dévoile que l’ex-compagnon de Loana consommerait de la drogue. Elle a d’ailleurs avoué à Nicolas Tourderte qu’elle ignore comment se porte sa fille d’autant plus que leurs relations sont un peu compliquées actuellement. Après avoir dit être contre ce déballage qu’elle qualifie de « merde », la grand-mère de Mindy a néanmoins livré une version qui donne raison aux accusations de Loana. L’animatrice se sert donc des réseaux sociaux pour se faire entendre.