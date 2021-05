Loana dans la tourmente, ses fans ont très peur pour son nouveau projet incroyable

C’est les 20 ans de Loft Story qui continuent ! Tous les jours, on entend de nouvelles assez incroyables en ce qui concerne les anciennes stars, comme Loana ou encore Jean-Edouard, que l’on a pu voir récemment faire des déclarations assez surprenantes dans les médias français. Il ne se passe plus une semaine sans que l’on entende parler de Loana, la grande star de la téléréalité ! C’est un fait, et malheureusement, certains fans auraient bien préféré que leur ancienne candidate de Loft Story ne soit pas dans l’actualité, ou alors pour d’autres informations que celles que nous avons pu découvrir dernièrement.

En effet, on ne se doutait pas, il y a de cela maintenant une vingtaine d’années, que Loana allait pouvoir être au coeur de scandales aussi incroyables dans sa vie. C’est avec une très grande surprise que l’on a pu ainsi découvrir que la star de la téléréalité pouvait parfois se trouver dans des postures assez particulières, comme par exemple récemment où on a pu la découvrir hospitalisée, complètement sous le choc.

Loana au plus mal, elle n’est pas soutenue par les anciens candidats de Loft Story

C’est le propriétaire des lieux qui a pu découvrir la star de la téléréalité, Loana, dans une posture assez difficile, et cela a pu même mettre en danger son lieu dont il se servait pour pouvoir gagner un peu d’argent semble-t-il. Malheureusement, ce serait ce dernier qui aurait retrouvé la star de la téléréalité Loana dans une situation horrible il y a quelques semaines, que personne n’aurait pu imaginer.

Et il se trouve que contre toute attente, les anciens Lofteurs ne l’ont pas forcément soutenu dans les médias. On se souvient notamment de Steevy Boulay, cet ancien candidat de Loft Story, qui a pu prendre la parole à ce sujet ces dernières semaines. Alors que la situation était intenable pour Loana, ce dernier ne s’est pas privé pour dire qu’il avait déjà pu tendre la main à Loana par le passé, et que désormais il ne souhaitait plus entendre parler d’elle.

On a pu aussi être assez choqué par les mots de Jean-Edouard, qui a eu des paroles assez dures envers Loana dans une récente interview, où il a souhaité que Loana ne devienne pas le symbole des « dérives » de Loft Story.

Loana fait tout pour concrétiser ce nouveau projet qui lui tient à coeur

C’est alors que Loana est tout juste sortie de l’hôpital que l’on a pu apprendre une nouvelle assez incroyable et dingue à son sujet. En effet, il se trouve que l’ancienne candidate a enfin pris la parole pour pouvoir dévoiler en exclusivité ses nouveaux projets qui risquent de faire parler d’eux pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire.

Alors que la star de la téléréalité est aujourd’hui au plus mal, elle a décidé contre toute attente de faire un long voyage en voiture. En effet, elle voudrait ramener une voiture sans permis de Lyon jusqu’au Lavandou. Une sortie en voiture qui peut paraître assez anodine, mais qui n’a pas du tout fait plaisir à ses fans qui savent que la star de la téléréalité peut parfois avoir des moments où elle ne se sent pas très bien…