Loana dans la tourmente : son projet scénique fait un naufrage sur le web…

Alors que les internautes auraient pu penser que Loana, la star de l’émission mythique Loft Story, allait pouvoir devenir à nouveau au centre de l’attention avec des nouveaux projets tous plus dingues les uns que les autres, nous avons pu voir que rien ne s’est passé comme prévu pour elle et cela n’est pas en son honneur.

En effet, on a pu voir par le passé que la candidate de télé-réalité pouvait parfois prendre de très grosses décisions et cela l’a même mené à partir en voyage récemment avec une petite voiture. Les internautes, qui ont très mal réagi face à l’annonce de la grande star de la télé-réalité française, n’ont pas tardé à lui faire savoir et ils n’ont pas été tendres… En effet, ils ont eu très peur que Loana fasse un grave accident, et cela est tout à fait compréhensible quand on voit les dernières actions de la star de la télé-réalité. Toutefois, à l’heure où de plus en plus de personnes se passionnent pour le monde de la télévision, qui regagne un regain d’intérêt depuis plusieurs mois maintenant, il se trouve que la dernière décision de Loana est assez énigmatique et personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer cela de sa part, c’est le moins que l’on puisse dire.

On savait que Loana n’avait pas froid aux yeux depuis sa toute première participation à l’émission Loft Story, néanmoins on aurait pu être en mesure de penser que depuis tout ce temps elle allait pouvoir changer de vie ou de mentalité, mais cela ne semble pas du tout être le cas. Avec son nouveau projet dont on devrait entendre parler pendant encore très longtemps, il se trouve que Loana a décidé de frapper très fort…

Loana se lance dans une nouvelle aventure avec un projet très controversé

Ce n’est pas la première fois que l’on entend Loana avoir des idées complètement folles en ce qui peut concerner ses projets professionnels, et cela a pu se confirmer encore une fois contre toute attente. C’est ainsi que l’on a découvert que Loana allait donc pouvoir se produire sur scène samedi prochain pour un spectacle unique en son genre et que certains de ses fans ont hâte de pouvoir la regarder.

Néanmoins, pour certains d’entre eux, la surprise n’a pas du tout été bien accueillie et ils se sont même précipités pour pouvoir dénoncer cette situation vraiment terrible. En effet, selon eux, il se pourrait bien que le spectacle de Loana soit une très grosse catastrophe, n’étant pas forcément dans une situation mentale qui soit très satisfaisante. Alors que certains français auraient pu apprécier voir la candidate de télé-réalité sur scène depuis très longtemps, ils vont ceci étant dit être assez patients s’ils veulent que Loana fasse un Tour de France pour son spectacle.

Un spectacle de tous les dangers pour Loana

Alors que les salles de spectacles viennent tout juste d’ouvrir leurs portes ces derniers jours, Loana prend de très gros risques pour sa vie professionnelle, c’est le moins que l’on puisse dire.

Certains n’attendent que de voir la candidate de télé-réalité se produire sur scène pour échouer, mais pour le moment il va falloir redoubler de patience pour pouvoir en savoir plus à son sujet… En effet, nul ne sait si la star de la télévision française a prévu par la suite une grande tournée dans tout le pays ou s’il ne s’agit que d’un essai pour le moment.