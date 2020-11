Loana : Elle brise le silence et fait son retour sur Instagram en s’affichant sans vêtement !

C’est pour donner sa version des faits que la jeune femme a fait son retour sur Instagram d’une manière particulièrement aguicheuse.

Ces derniers temps, Loana a été au cœur de plusieurs polémiques. Entre les accusations qu’elle a portées contre son ex-compagnon Fred Cauvin pour violences conjugales, les rumeurs sur ses dépendances à la drogue et ses publications plus ou moins inquiétantes, il était normal de se questionner sur l’état de santé physique et mentale de la jeune femme. Suite à ces évènements, elle s’était muée dans un silence et n’a fait son retour sur les réseaux sociaux que très récemment. De toute évidence, la jeune femme a décidé de passer par la case de mise au point. C’est avec une grande surprise que ses abonnés l’ont découvert sur une photo où elle posait presque sans vêtement…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje) le 27 Sept. 2020 à 8 :00 PDT

Des périodes difficiles pour la jeune femme

Le 17 septembre dernier sur son compte Instagram, Loana a surpris ses fans en faisant une publication inquiétante. Elle s’était affichée avec des bleus sur certains endroits de son corps en affirmant que c’était son ancien compagnon Fred Cauvin qui en était l’auteur. La jeune femme a déclaré que ce dernier l’avait battu durant plusieurs heures.

« J’étais aphone à force d’avoir hurlé ‘’arrête de me frapper’’ durant 4 heures. Il m’a frappé et hurlé dessus sans s’arrêter une minute. Un enfer. Je n’avais jamais vécu une telle violence sur autant de temps » avait révélé la jeune femme à ses fans. Des déclarations choquantes qui avaient créé de sacrés remous sur la toile !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje) le 2 Nov. 2020 à 6 :33 PST

Loana avait ajouté qu’elle aurait préféré mourir plutôt que d’être victime de tels sévices. Deux semaines après ces évènements, la starlette de téléréalité se retrouvait dans une situation presque inimaginable. Elle avait été retrouvée faisant une crise de démence alors qu’elle était dans la rue. Heureusement que ses proches l’ont immédiatement pris en charge, sinon les choses auraient peut-être tourné autrement.

Loana fait son come-back pour le plus grand bonheur de ses fans

À la suite de tous ces épisodes houleux, Violette la mère de Loana a voulu donner des nouvelles de sa fille. Pour la mère, même si la situation était très sérieuse, sa fille semblait aller beaucoup mieux. « J’ai l’impression qu’elle va un peu mieux. Elle a une meilleure voix » avait-elle déclaré le 30 octobre dernier.

C’est dans un post publié sur Instagram que l’ancienne participante de Loft Story s’est affichée en sous-vêtements et a embrasé la toile. La jeune femme était très fière d’elle et se félicitait d’avoir perdu du poids. En effet, Loana s’est bel et bien délestée de près de 50 kg ! Son impressionnante transformation physique a ravi ses abonnés qui lui ont témoigné leur admiration dans les commentaires.

« Jamais un jour j’aurais osé rêver mettre cette tenue et en être fière… Je faisais plus de 120 Kg et maintenant environ 73. La vie est géniale ! » avait écrit la jeune femme. La tenue dont elle était en train de parler est en réalité une lingerie de couleur noire. Un assortiment de cuir et de dentelles qui laissait découvrir le haut de son buste. Elle se tenait face à son miroir et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle est très fière de sa nouvelle forme physique et ses fans ne se sont pas fait prier pour lui faire des compliments.