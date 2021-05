Loana : elle partage ses souvenirs de Loft Story et se fait violemment clasher par les téléspectateurs !

Ce sont des déclarations vraiment très choquantes que l’on a pu découvrir ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En effet, Loana a vécu des épreuves assez terribles récemment, et bien évidemment il se trouve que cela a pu provoquer la colère de certaines personnes, notamment parmi ses followers.

On savait d’ores et déjà que Loana était en guerre avec Sylvie Ortega, mais on ne pensait pas ceci étant dit qu’elle allait pouvoir vivre une période aussi dingue après une vingtaine d’années difficiles. En effet, si Loft Story a pu apporter de belles opportunités professionnelles à certains candidats comme Steevy Boulay, ce n’est clairement pas le cas de tout le monde et notamment de Loana.

Loana est au coeur de l’actualité avec les 20 ans de Loft Story

En effet, Loana ne cesse de faire l’actualité depuis plusieurs semaines, et les téléspectateurs sont assez divisés à ce sujet, c’est le moins que l’on puisse dire ! Alors que certains ne supportent plus de voir l’ancienne candidate de Loft Story passer autant de temps sur les réseaux sociaux et faire les gros titres des journaux, d’autres sont quant à eux beaucoup plus partagés et sont beaucoup plus inquiets pour la star de la téléréalité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

Il faut bien avouer que ces dernières semaines, il est difficile de vraiment cerner Loana. Entre les différentes polémiques, les séjours à l’hôpital, ou encore les gros coups de gueule que l’on peut voir sur les réseaux sociaux, personne ne pourrait être en mesure de penser que Loana allait être dans une situation aussi terrible…

Loana au plus mal, elle n’a pas pu participer à la réunion des 20 ans de Loft Story

Alors que les 20 ans de l’émission Loft Story ont été fêtés récemment sans Loana, c’est une grosse annonce que la candidate a pu faire récemment sur les réseaux sociaux. On a en effet pu apprendre qu’elle avait été absente de l’émission de la réunion des anciens candidats à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Etant dans une situation assez dramatique, personne n’aurait pu imaginer que Loana allait se trouver au plus mal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

Elle a pu se confier à ce sujet récemment en expliquant clairement qu’elle est restée 5 jours dans le coma, en train de vivre une période vraiment terrible. Malheureusement, avec par la suite une infection pulmonaire, on peut dire que Loana n’a pas eu beaucoup de chance. Essayant de se raccrocher à de bons vieux souvenirs, Loana en a donc profité pour diffuser des clichés qui dateraient maintenant d’il y a maintenant une vingtaine d’années, quand elle était alors candidate du jeu de téléréalité Loft Story, et complètement inconnue par le grand public…

Loana partage des bons moments vécus dans Loft Story sur les réseaux sociaux

C’est une épreuve vraiment terrible pour Loana, l’ancienne candidate de Loft Story. En effet, on a pu constater que l’ancienne candidate partageait sans cesse des photos d’il y a 20 ans, dans une euphorie que les internautes n’ont pas du tout apprécié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

En effet, certains ne supportent plus de voir la candidate qui selon eux est tout simplement une « course à la gloire » qu’elle ne voudra jamais arrêter.