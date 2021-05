Loana en grand danger en voyage, les fans sont très inquiets pour elle

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne de nouvelles informations choquantes au sujet de Loana. En effet, la star de la télé-réalité a connu récemment une actualité très chaude, et personne n’aurait pu imaginer que 20 ans après l’émission mythique Loft Story, elle soit encore sur le devant de la scène de cette façon. On se souvient en effet à l’époque de sa première apparition à l’écran qui avait été très remarquée.

Alors que personne n’avait jamais entendu parler de Loana il y a près de 20 ans maintenant, la candidate de télé-réalité faisait ses premiers pas aux côtés d’autres candidats devenus mythiques depuis, comme c’est le cas par exemple pie Steevy Boulay qui fait une très grosse carrière actuellement dans le monde de la télévision.

Mais en ce qui concerne Loana, la candidate mythique de Loft Story, on peut dire que rien ne s’est vraiment passé comme ce qui était prévu. En effet, on a pu découvrir que contre toute attente, Loana avait vécu déjà par le passé des épreuves vraiment terribles et terrifiantes, on peut bien le dire.

On se souvient en effet de ses difficultés financières et de son lourd secret avec sa fille cachée, une histoire complètement dingue qui était sortie dans la presse nationale. Mais depuis quelques semaines maintenant, si Loana est encore au cœur de l’actualité, cela concerne bien d’autres faits, et ces derniers sont aussi très inquiétants pour les fans de la candidate de télé-réalité. En effet, alors que l’émission Loft Story est en train de fêter ses 20 ans cette année, c’est une grave polémique qui risque de faire beaucoup de bruit…

Loana est au plus mal, elle se rend à l’hôpital pour se soigner

Même celles et ceux qui ne suivent plus la télé-réalité n’auront pas pu y échapper. En effet, ce sont des images vraiment terrifiantes que l’on a pu observer en ce qui concerne Loana, la candidate mythique de Loft Story. C’est d’abord sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une nouvelle terrible en ce qui concerne Loana, mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là.

En effet, il se trouve que la candidate de Loft Story aurait en effet été sous l’emprise de l’alcool et de médicaments à forte dose. Une révélation assez étonnante et complètement dingue qui a pu surprendre l’ensemble des fans qui n’en sont toujours pas revenus pour certains d’entre eux.

Il faut dire qu’à ses débuts, Loana pouvait cultiver un certain attrait pour la mode et pour le style, loin de tous les dérapages que l’on peut connaître aujourd’hui. Cela était sans compter sur une autre décision que la candidate de télé-réalité a décidé de faire récemment.

Loana part en voyage et fait peur aux internautes

Alors que la candidate de Loft Story est au plus mal, c’est une révélation choquante que l’on a pu découvrir ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En effet, Loana a tout simplement décidé de partir en voyage à travers la France, malgré le fait qu’elle soit dans une situation qui est plus qu’inquiétante.

Sur sa dernière publication, il se trouve que Loana paraît très mal en point, et certains de ses fans craignent le pire pour la candidate de télé-réalité qui pourrait bien avoir des difficultés à arriver au bout de son voyage !