Loana : exclusif, elle est de retour sur les réseaux sociaux avec un message pour ses fans

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles de la part de Loana, la candidate de téléréalité que l’on a pu voir il y a de cela plusieurs années sur M6. En effet, l’émission Loft Story, qui était présentée à l’époque par Benjamin Castaldi, fête ses 20 ans cette année. Devant un tel succès, les candidats de la téléréalité mythique ont été propulsés sur le devant de la scène.

Toutefois, peu de candidats ont pu tirer leur épingle du jeu, et aujourd’hui peu de personnes peuvent se féliciter d’avoir une place de choix dans les médias ou dans leurs carrières professionnelles. Certains d’entre eux, comme Laure dans la première saison, ont même pu déclarer que leur participation à cette émission ne leur aura rien apporté.

Loft Story : les 20 ans de l’émission marqués par l’hospitalisation de Loana…

Alors que les plus grands fans de Loft Story pensaient pouvoir fêter comme il se doit les 20 ans de l’émission, rien ne s’est passé comme prévu. En effet, tout le monde aurait souhaité voir une émission avec les candidats de l’émission cette année, en 2021. Malheureusement, il en sera autrement et on a même appris que 2 candidats avaient catégoriquement refusé de participer à cette réunion qui aurait pu être mythique.

En effet, il se trouve que Loft Story aura pu marquer un vrai tournant dans le monde de la télé. Avant l’année 2001, il se trouve que personne n’avait jamais vu de téléréalité. Sans Loft Story, nous n’aurions peut être jamais connu les autres émissions comme Les Anges de la téléréalité par exemple. Mais en plus des candidats qui n’ont pas voulu participer lors de ces 20 ans pour Loft Story, c’est un autre événement qui a pu marquer les français.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’on a pu apprendre des nouvelles vraiment terribles en ce qui concerne Loana. Après une consommation excessive de drogue et d’alcool, on a même pu voir des photos complètement dingues de la part de Sylvie Ortega qui a tout balancé sur les réseaux sociaux.

Loana au plus mal, elle envoie un message d’espoir à tous ses fans

Bien que nous n’ayons plus de nouvelles de Loana depuis maintenant plusieurs semaines, il se trouve que cette dernière a pu toutefois laisser un message sur les réseaux sociaux. Il n’est pas rare de voir certains français s’envoyer des messages pour le premier mai, à l’occasion de la fête du travail. Bien que cette année, le 1er mai soit tombé un samedi et que sur une grande partie du pays la pluie a malheureusement empêché le muguet de prendre de la place, bon nombre de français ont pu envoyer des messages à leurs proches.

Concernant Loana, la star de la téléréalité, elle en a profité pour envoyer un message plein d’émotion sur les réseaux sociaux. Bien que celui-ci ne donne que très peu d’informations sur la santé de la candidate de Loft Story, les internautes ont été assez rassurés d’avoir des nouvelles de Loana.

Pour le moment, il se trouve que l’ancienne candidate de Loft Story semble encore être dans un état mental et physique difficile, comme on a pu le découvrir dans les derniers témoignages de ses proches, et notamment du propriétaire du dernier logement qu’elle a loué. Elle a toutefois publié une nouvelle photo ce dimanche pour ses fans.