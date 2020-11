Loana fait encore parler d’elle en postant une photo en topless sur Instagram, ses fans sont choqués !

View this post on Instagram

voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis , dont je n’ai osé appeler personnes pour annuler et je suis sure que personne n’a pas compris pourquoi et je m’en excuse 😔.. voilà vous allez savoir pourquoi ….. Pour la vidéo que j’ai fait quelques jours plus tard je l’ai fait d’à l’intention de vous remercier de vos tellement mots d’amour qui ont un cadeau inestimable à ce moment : j’étais pas seule et ça m’a fait pleurer de bonheur je voulais vous le dire maladroitement peut-être mais sincèrement… Encore merci ❤️alors oui : -mon teint étai t blafard à cause du fond de teint que j’ai mis par couches pour dissimuler mes coquarts , et que je voulais éviter que vous le voyez.. – ma voix quasi inaudible était à cause du fait que voix j’étais aphone à force d’avoir hurlé «ARRÊTE DE ME FRAPPER » durant 4 heures, il m’a frappé, jeter sur les murs les lits les escaliers et sans s’arrêter 1 MINUTE !!! UN ENFER QUE J’AVAIS JAMAIS VÉCU D’UNE TELLE VIOLENCE SUR AUTANT DE TEMPS J’AURAI PRÉFÉRÉ MOURIR JE ME CACHAIS DANS TOUTES LES PIÈCES LES COINS EN BOULE EN PRIANT QU’IL S’ARRÊTE JE LUI DISAIS MÊME OUI LORSQU’IL ME DISAIT QUE J’ÉTAIS QU’UNE CONNASSE POUR QU’IL SOIT CONTENT !!! Je lui ai même mis une bonbonne lacrymogène dans les yeux pour essayer de m’échapper mais sa folie a empiré 😢à triplé ça ne lui a rien fait : de rage rien ne l’arrête j’ai cru mourir.. #picoftheday #picture #loana #influencer #french #celebrity #violenceconjugale #enfer #loveyou #phoenix 😘# kiss gros bisous #picoftheday #pictureoftheday #portrait #loana #beauty #celebrity #frenchgirl #miroir #naturalmakeup #loveyou #influenceuse #romantic #women #selfie #love #heart #sweet