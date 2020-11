Loana finit en hôpital psychiatrique après qu’elle se soit exhibée en pleine rue, complètement folle !

La première gagnante de Loft Story inquiète ses proches depuis qu’elle a fait des révélations graves sur sa relation avec son ex-compagnon Fred Cauvin. Après s’être confiée au sujet des violences qu’elle aurait subi alors qu’elle était en couple avec son ex, Loana s’attendait moins à la façon dont cela a été pris par le public.

L’état de santé de Loana inquiète ses proches

Très peu de personnes ont crédibilisé les déclarations de la mère de Mindy. Face à cette incompréhension, sa mère, violette Petrucciani a décidé de s’exprimer il y a quelques jours où elle a affirmé que Fred Cauvin, celui vers qui les accusations sont portées, se droguerait. Interrogée sur l’état de santé de sa fille lors de cet entretien, cette dernière avait dévoilé ne pas avoir des nouvelles de l’animatrice.

Loana, qui a décidé de s’isoler depuis le début de cette affaire a dû abuser de substances illégales selon Star Mag et a été transportée de toute urgence à l’hôpital Bichât dans le 18è arrondissement de la capitale française. Depuis sa sortie où elle dénonçait les violences conjugales, les fans de la chanteuse de l’album « I Have a dream » souhaitent avoir de ses nouvelles. L’annonce au sujet de son hospitalisation a suscité une grande frayeur auprès de ceux qui l’admirent. Elle serait dans une détresse psychologique depuis que ces événements se sont produits et n’a reçu aucune assistance médicale. Loana serait donc mal en point et n’a pas hésité à replonger dans la consommation de substances illicites.

Transportée dans un hôpital puis transférée dans un établissement psychiatrique

D’après la mère de la starlette de 43 ans, c’est son ex-compagnon Fred Cauvin qui lui fournirait de la drogue. Étant lui-même consommateur, cela pourrait expliquer son comportement violent vis-à-vis de la championne de la première édition de Loft Story. Refusant tout contact depuis ses révélations sur son compte Instagram, cette dernière consommerait des anxiolytiques dont les effets seraient visibles physiquement selon une source anonyme. Elle a donc été transportée à l’hôpital par les pompiers ce 6 octobre. Alertés d’avoir été aperçue près de son domicile, les membres de sa famille, qui restent très inquiets de son état de santé ont dépêché les pompiers qui l’ont amené pour suivre des soins. D’après le magazine Star Mag, la fille de Violette aurait consommé de la drogue.

Cela explique mieux l’état de santé psychologique de Loana qui vit une détresse profonde depuis quelques semaines. Alors qu’elle recherche une attention des médias par rapport aux accusations contre son ex-compagnon, ce dernier, après avoir nié les faits, avait fini par reconnaître avoir déjà porté main sur Loana Petrucciani. Elle se trouve actuellement hors de danger au sein de l’hôpital Bichât où elle est suivie par des médecins spécialistes. Toutefois, ses fans restent dans l’attente d’informations par rapport à son état de santé qui ne cesse d’inquiéter.

Violette, la mère de l’ancienne star de Loft Story se montre très préoccupée par l’état de santé de sa fille. En effet, Loana, après avoir été transporté dans cet hôpital, a été transférée dans un établissement psychiatrique et n’est pas autorisée à avoir un téléphone d’après les déclarations de sa mère qui souhaite avoir de ses nouvelles quelques heures après son admission dans cet établissement. Très remontée, la grand-mère de Mindy affirme avoir demandé l’expulsion de Fred Cauvin du domicile de Loana par la police. Une demande qui n’a malheureusement pas été exécutée. C’est donc une période difficile pour la chanteuse et animatrice Loana Petrucciani. Sa maman a néanmoins rassuré le public en disant qu’elle bénéficie d’une bonne prise en charge et aurait profité pour lancer un appel à l’aide car elle souhaite qu’elle soit complètement éloignée de son ex.