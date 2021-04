Loana hospitalisée après une forme sévère du coronavirus, les dernières nouvelles seraient inquiétantes

Si vous regardiez le Loft, sachez qu’il a été diffusé il y a près de 20 ans avec Benjamin Castaldi aux commandes. Ce dernier a notamment pu proposer une émission spéciale, Cyril Hanouna a même reçu Alexia Laroche Joubert qui faisait aussi partie du projet à l’époque. Toutefois, depuis quelques semaines, les fans attendaient avec une vive impatience la présence de Loana qui a pu réaliser deux reportages à l’occasion de cet anniversaire emblématique. Toutefois, la star du Loft a été apparemment hospitalisée.

Pourquoi Loana n’était-elle pas présente ?

Dans les colonnes de Voici, plusieurs informations sont partagées et si ces spéculations sont réelles, sachez que les nouvelles ne seraient clairement pas réjouissantes. Depuis quelques semaines, la star du Loft a réalisé plusieurs séjours dans les hôpitaux notamment lors du tournage de l’un des reportages. Cela avait alimenté la presse people et l’affaire avait clairement fait couler beaucoup d’encre.

Plusieurs raisons sont alors évoquées à savoir une surdose de médicaments ou une consommation de substances illicites .

. Dans les colonnes du Parisien, vous pouvez également découvrir que Loana aurait été atteinte par une forme sévère du coronavirus.

Eryl Prayer avait aussi évoqué cette information sur le plateau de Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna.

Cette maladie aurait alors contraint Loana d’être hospitalisée depuis plusieurs jours et la star du Loft serait même intubée. Des proches auraient également partagé quelques données peu réjouissantes, et même très inquiétantes à propos de sa santé. En effet, nous apprenons qu’elle serait fatiguée, en observation à cause de cette maladie. Pour rappel, elle se trouvait à Paris dans un logement loué avec Airbnb lorsqu’elle a été découverte par le propriétaire des lieux.

Cet homme a également pu partager sa version des faits sur le plateau de TPMP aux côtés de Cyril Hanouna. Il a alors révélé que Loana était dans une situation désastreuse puisque le logement aurait été découvert dans un piteux état. Selon Voici, l’ancienne star du Loft serait toutefois sortie d’affaire par rapport à la Covid-19. Toutefois, une autre version semble prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux et elle serait partagée par Sylvie Ortega, son ancienne meilleure amie.

«Il faut qu’elle se soigne» : des anciens de «Loft Story» expriment regrets et colère à propos de Loana https://t.co/ndOioQslKp — TV Magazine (@TVMAG) April 9, 2021

Loana n’aurait pas ressenti de symptômes du coronavirus

En story Instagram, Sylvie Ortega aurait précisé qu’elle était positive à la Covid-19 après un séjour dans le sud de la France notamment avec Nicolas, qui aurait également été malade. Par contre, son ancienne meilleure amie tient à souligner qu’elle allait super bien et elle n’aurait pas ressenti de symptômes liés à cette maladie. Toutefois, les fans se demandent si une autre raison aurait poussé Loana à être absente pendant la soirée proposée en faveur des 20 ans du Loft. Sylvie Ortega aurait la véritable raison concernant son absence puisque la star aurait demandé près de 30 000 euros pour participer à cette émission.

La production n’aurait pas voulu accorder cette somme d’argent selon Sylvie Ortega. De ce fait, son absence aux 20 ans du Loft serait liée à ce paiement qui aurait été refusé, et non à son séjour à l’hôpital. Depuis quelques semaines, il est clairement difficile de savoir le vrai du faux dans cette histoire. Les anciens collègues de Loana ont pu notamment prendre la parole lors de cette émission et ils sont nombreux à s’inquiéter par rapport à la santé de l’ancienne star du Loft. Steevie aurait même pu proposer son aide à plusieurs reprises et il n’aurait pas eu de réponse.

Pour Sylvie Ortega, sa mère devrait clairement effectuer une demande d’internement au vu de la situation.