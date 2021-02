Loana hospitalisée : de nouvelles révélations choquantes par Magloire qui parle de son entourage “nauséabond”

Alors que Loana, la star de la télé-réalité que l’on a pu voir il y a quelques années dans Loft Story est au plus mal avec les dernières nouvelles que l’on a pu lire partout dans la presse, c’est cette fois-ci une ancienne star que l’on a pu voir il y a maintenant de nombreuses années sur M6, Magloire, qui a également tenu à prendre la parole à ce sujet et fait des révélations complètement incroyables concernant Loana.

En effet, il se trouve que ce dernier dispose de certaines informations qui pourraient nous donner un peu plus de contexte concernant la descente aux enfers de Loana. Pourtant, il y a quelques semaines, on avait pu voir que la star de la télé-réalité semblait dans une plus grande forme, cela a été très étonnant pour tout le monde de voir qu’elle était encore une fois au coeur de l’actualité pour un sujet aussi dramatique que celui-ci.

On peut donc dire que Loana n’aura malheureusement pas été au top de sa forme pendant très longtemps, et encore à ce jour personne ne sait exactement ce qui a pu se passer avec beaucoup de précision.

Néanmoins, il est toujours intéressant d’avoir un peu plus de contexte, et c’est ce que l’on a pu voir avec Magloire qui a été invité par l’animateur Jeremstar où il n’a pas hésité une seule seconde à prendre la parole sur ce sujet.

Comme vous avez pu le constater si vous avez écouté son interview, son message fait vraiment froid dans le dos et on peut dire que ses fans sont de plus en plus inquiets pour sa santé qui ne semble que se dégrader avec le temps.

Loana au plus mal : ses proches balancent tout sur son hospitalisation et sur son entourage catastrophique pour elle

C’est donc dans une interview qu’il a pu décider d’accorder à Jeremstar que Magloire a pris la parole au sujet de Loana pour une des premières fois dans sa carrière. Il faut bien dire en effet que la star de la télé-réalité est encore au centre de nouvelles polémiques, et malheureusement cela ne semble pas aller de mieux en mieux pour elle, bien au contraire.

Il faut dire que depuis l’overdose dont nous avons été tenu au courant il y a de cela quelques jours, les témoignages de l’entourage de Loana ne font que de s’ajouter.

On a notamment pu voir sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste des accusations très graves concernant une amie de la principale intéressée qui aurait pu donner des médicaments à Loana, la star de la télé-réalité.

Magloire complètement sous le choc depuis les annonces concernant Loana : découvrez son message bouleversant

Magloire ne s’était pas encore exprimé sur le sujet et malheureusement ses révélations vont dans le même sens que ce que l’on a pu lire dans les médias… C’est donc sur la chaîne vidéo de Jeremstar que Magloire s’est exprimé concernant Loana. Il estime en effet que si celle-ci est encore vivante, c’est bien grâce à elle car son entourage est très toxique !

Il se trouve que Magloire n’a même pas hésité à dire haut et fort que Loana est entourée de « margoulins » (pour ne pas dire de mots plus difficiles) et qu’il est fier d’elle. Espérons qu’elle pourra entendre son message…