Loana hospitalisée : son ami dévoile un SMS glaçant : elle « m’a donné trop de médicaments »

Dans la journée du 23 février, sur les réseaux sociaux, les tensions ont été nombreuses. Certains accusent Sylvie Ortega d’être nuisible pour le bien-être de Loana, ce qu’elle a tendance à réfuter. Sur le plateau, Cyril Hanouna avait eu l’occasion de faire venir Alban Bartoli, qui est contre Sylvie Ortega fustigé par certains chroniqueurs et Eryl Prayer. Ce dernier a été le chéri de Loana, mais ils sont restés en bons termes, il s’agit d’ailleurs de son meilleur ami. Très ému, il a révélé que l’ancienne star de la télé-réalité était sa petite soeur.

Eryl Prayer dévoile un SMS de Loana

Sur le plateau de TPMP, la tension était clairement à son comble puisque Sylvie Ortega était critiquée de tous les côtés alors qu’elle estime ne pas être nuisible et ne pas avoir un impact sur les dépendances de Loana. Cette dernière était en plein tournage pour C8 avec les équipes de Guillaume Genton afin de revenir sur les souvenirs les plus marquants de sa carrière. Sylvie Ortega raconte sur le plateau qu’elle a été contrainte de joindre les secours puisque Loana se retrouvait dans une situation assez préoccupante.

"Qui tu es ?" Le face à face entre Sylvie Ortega, amie de Loana et Alban Bartoli pour évoquer l'entourage de l'ancienne star de télé-réalité. #TPMP pic.twitter.com/jsIGBffqsQ — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

Selon les spéculations, elle aurait consommé une quantité trop importante de GHB, il s’agit d’une drogue très puissante .

. Alors que Loana est hospitalisée, elle a pu communiquer avec Eryl Prayer notamment par SMS et l’un d’entre eux a été révélé en direct.

Son meilleur ami révèle qu’il ne dort pas depuis deux jours, il est très inquiet pour sa « petite soeur ».

Il dévoile le contenu du SMS qui jette clairement un froid sur le plateau de TPMP : « encore désolée pour hier, Sylvie m’a donné trop de médicaments parce que j’étais stressée et du coup j’ai mal supporté ». Rapidement, les chroniqueurs fustigent Sylvie Ortega, qui tente de se défendre alors qu’elle est aussi attaquée par Alban Bartoli, qui affirme avoir les preuves de sa malveillance. Eryl Prayer constate qu’il y a quelques mois Loana et Sylvie n’étaient pas les meilleures amies et, subitement, elle est désormais un personnage important.

Benjamin Castaldi a également souhaité se mêler de la conversion en précisant que la réputation de Sylvie n’était pas la meilleure : « quand vous entourez les gens en général, il y a du malheur qui se passe autour ».

"Sylvie m'a donné un peu trop de médicaments" Face à Sylvie Ortega, l'émotion d'Eryl, ami proche de Loana, en lisant le message qu'il a reçu de la part de l'ancienne star de télé-réalité après avoir été hospitalisée hier. #TPMP pic.twitter.com/uuyo4yVNpd — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

Sylvie Ortega avoue avoir donné du Xanax

Face à ce SMS qui fait froid dans le dos, Sylvie Ortega tente d’expliquer les raisons de ce texto. Elle précise que, pour calmer son amie, elle lui a donné un Xanax, mais elle l’a ensuite accompagnée à l’hôpital. Elle précise que c’est bien du GHB qui a été retrouvé dans son sang, elle révèle que ce n’est donc pas de sa faute. Face à Alban, Sylvie Ortega refuse de porter le chapeau, car elle estime ne pas être responsable de la situation.

En ce qui concerne la santé de Loana, Guillaume Genton a pu donner des nouvelles rassurantes puisqu’elle semble tirée d’affaire, certains articles de presse précisaient qu’elle aurait été entre la vie et la mort. Celle qui avait été bouleversante sur le plateau de TPMP il y a quelques semaines peut compter sur le soutien d’Eryl Prayer. Ce dernier a d’ailleurs conseillé à son amie de rester avec Nicolas puisqu’il aurait des projets et il s’agit d’une bonne personne.

Apparemment, Loana est toujours hospitalisée à Hyères, c’était toutefois le cas le 23 février. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à fustiger l’entourage de Loana. Cette dernière n’a pas pris la parole pour l’instant sur les réseaux sociaux.