Loana internée en hôpital psychiatrique : sa mère demande une mise sous curatelle !

View this post on Instagram

Et ouï c’est Fred Cauvin qui m’a fait ça quelques jours avant le 30 août jour de mon anniversaire… Qu’il me fout la paix.. En rien il n’est gentil avec moi.. Arrêtez de lui apporter quelconques intérêts.. Les messages que je lui ai écrit gentiment étaient juste parce qu’il m’écrivait qu’il voulait se foutre en l’air ( comme d’habitude à chaque fois qu’il me frappe) mais pour ses enfants j’ai ravalé ma fierté et j’ai essayé de calmer la situation.. Mais MERDE il vous faut quoi de plus pour vous montrer le comportement d’un pervers narcissique !!!!!! Je lui ai conseillé d’aller se faire soigner sinon il allait tout perde, si ce n’est déjà fait, qu’il ferait mieux de s’excuser au lieu de se trouver de bonnes raisons de me faire ça… et en plus de venir vous le démontrer.. Il en faut du culot pour expliquer les bonnes raisons de battre une femme… C’est de la merde qui sort de sa bouche et tout le monde l’écoute et le regarde.. C’est exactement ce qu’il voulait… Être connu par n’importe quel moyen et VOUS L’Y AIDEZ .. Même s’il fallait me frapper des heures pour y arriver… Stop ✋ arrêtez !!! Je suis fatiguée d’entendre ses conneries .. Il m’a frappé point il m’a battu plutôt.. Et il n’y a aucune bonne raison à ÇA !!!! Juste plus jamais… 😔et merciiiiiiiiiiii pour vos soutiens ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💞🙏 #picoftheday #picture #loana #influencer #french #celebrity #violenceconjugale #enfer #loveyou #phoenix 😘# mourir.. #picoftheday #picture #loana #influencer #french #celebrity #violenceconjugale #enfer #loveyou #phoenix 😘# kiss