Loana : L’ex star de télé réalité s’exprime enfin sur son récent internement en hôpital psychiatrique !

Heureusement, après plusieurs semaines de silence, elle s’exprime enfin pour les rassurer.

C’est le 06 octobre 2020 que Loana a été retrouvée errant dans les rues de Paris, complètement déboussolée. Suite à cela, elle fut aussitôt placée en hôpital psychiatrique, et n’a plus donné de nouvelles à ses fans. Près d’un mois après, dans la nuit du 1er au 02 novembre, elle sort de son silence et rassure la toile sur son état de santé. Elle a même publié un cliché avec des filtres d’Halloween, pour montrer qu’effectivement, tout allait pour le mieux.

Loana rassure ses fans : non, je ne suis pas malade !

Loana est surtout connue pour son rôle dans les téléréalités françaises au début des années 2000. Même si ces dernières années elle est moins présente sur la scène, elle a gardé une grande communauté de fans et d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ont donc été nombreux à s’inquiéter, suite à la nouvelle de son internement dans une institution psychiatrique au début du mois d’octobre.

Heureusement, l’ex-compagne de Fred Cauvin brise le silence grâce à une publication sur son compte Instagram. On peut y voir actuellement une jolie photo d’elle arborant un magnifique sourire, avec en légende un texte qui apporte quelques précisions sur son état de santé. Elle explique donc qu’elle n’est absolument pas malade, loin de là. Elle confirme à ses fans qu’ils sont toujours au cœur de ses préoccupations, et que d’ailleurs, elle travaillait sur un nouveau projet. D’après elle, ce projet devrait leur plaire.

Pour ce qui concerne son état de santé, la jeune femme fait savoir qu’elle va très bien. Il n’y a donc aucune raison de prendre au sérieux les rumeurs qui circulent à son sujet depuis quelques semaines sur le web. Loana explique que non seulement elle n’est pas malade, mais qu’en plus, elle ne se drogue pas non plus. Selon ses propos, elle avait simplement besoin de prendre du recul, de s’isoler, afin de mieux se retrouver.

Il faut savoir qu’avant son internement de ce 6 octobre, Loana avait vécu des semaines assez difficiles. Entre autres choses, elle avait accusé son ancien compagnon Fred Cauvin de la battre. Elle exhibait son corps dans les rues de la capitale, complètement déboussolée et errant sans but. Toutefois, il semble que la star remonte peu à peu la pente, pour le plus grand bonheur de ses fans et de sa famille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje) le 1 Nov. 2020 à 2 :27 PST

La mère de Loana se montre soulagée quant à l’état de santé de sa fille

Avant le post de Loana en ce début du mois de novembre, sa mère s’était déjà exprimée sur son état de santé. Il faut dire que ses proches ont été nombreux à donner leur avis sur les raisons de son internement et sur sa santé physique et mentale. Ce n’est que le 30 octobre dernier, que sa mère s’est montrée rassurée à ce sujet. En effet, lors d’une interview avec le magazine Public, Violette Petrucciani, la mère de Loana, était plutôt confiante en parlant de l’état de sa fille. Elle confie que d’après elle, Loana semble aller beaucoup mieux.

Tout ce qu’on pourrait espérer alors, c’est que d’ici les jours à venir elle puisse reprendre une vie normale et que ses crises de démences deviennent très vite un mauvais souvenir. Il y a fort à parier que ce sera bien le cas, car elle a déjà bonne mine sur ses nouveaux clichés.