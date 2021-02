Loana : méconnaissable, ses fans ne la reconnaissent pas après tout ce temps où elle n’a fait que changer d’apparence !

Si les plus jeunes téléspectateurs n’ont malheureusement pas eu la chance de connaître Loana, la star de la téléréalité, les plus anciens se souviennent déjà de sa participation à une émission mythique qui était présentée par un très jeune animateur de l’époque : Benjamin Castaldi !

En effet, celui-ci a eu depuis un parcours assez impressionnant et on le retrouve depuis dans l’émission de C8 Touche Pas à Mon Poste avec son ami de toujours Cyril Hanouna.

Mais Loana, l’ancienne candidate de télé-réalité, a quant à elle fait parler d’elle à l’époque pour une scène assez incroyable qui avait vraiment pu choquer tout le monde. En effet, on se souvient notamment d’une scène assez incroyable où elle n’avait pas hésité une seconde à se dévoiler à un autre candidat et à partager son intimité.

Loana : la star de la télé-réalité est méconnaissable, découvrez les nouvelles photos assez incroyables !

Si avec les années on peut très bien s’attendre à ce que le corps change, on ne s’attendait certainement pas à ce que Loana, l’ancienne star de la télé-réalité avec l’émission Loft Story, soit aussi sulfureuse !

En effet, quelques temps après la diffusion du programme de télévision où elle a participé pour faire une entrée assez remarquée dans le monde de la télévision, elle s’était faite par la suite oubliée par les médias.

Mais ce n’est que quelques années plus tard que l’on avait alors pu découvrir des nouvelles photos d’elle, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles étaient assez surprenantes : on ne pensait pas que l’ancienne star de la télé-réalité pouvait être aussi mal en point, et les internautes avaient même été plutôt choqués.

Heureusement, elle a pu compter sur le soutien du public qui était encore une fois toujours présent pour elle, et on peut dire que cela a pu changer sa vie véritablement : personne ne s’attendait à ce qu’elle puisse vivre une telle transformation physique aussi radicale.

Plus récemment, on a pu avoir des nouvelles incroyables de sa part avec des révélations assez choquantes : elle aurait été battue par son compagnon, et elle n’a pas hésité par ailleurs à diffuser des clichés qui ont retenu l’attention de tout le monde sur les réseaux sociaux.

Loana : elle ne se laisse pas faire et se lance dans un nouveau projet incroyable et plutôt inattendu !

Heureusement, il en faut plus pour pouvoir impressionner Loana, l’ancienne star de télé-réalité, pour pouvoir l’arrêter. En effet, Loana a fait une déclaration choc sur les réseaux sociaux, et celle-ci est pleine d’espoir pour les millions de femmes battues dans le monde qui essayent tant bien que mal de se relever après des épreuves difficiles.

C’est donc sur les réseaux sociaux que la candidate de Loft Story a donc décidé de s’offrir une transformation qu’elle qualifie elle-même de “radicale”, et comme vous allez pouvoir le voir celle-ci ne plaisante pas !

Très optimiste pour la suite, Loana veut mettre toutes les chances de son côté pour cette année : comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux, elle veut « revenir au top » et on imagine que dans les prochains mois on devrait pouvoir la redécouvrir comme jamais on ne l’a vu auparavant.

Il faut dire que la candidate de Loft Story n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à tout balancer sur les réseaux sociaux désormais, que cela soit les hauts et les bas…