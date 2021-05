Loana : nouveau coup de théâtre, de nouvelle révélations impressionnantes sur l’affaire du collier avec Sylvie Ortega

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles assez incroyables en ce qui concerne Loana, l’ancienne star de la téléréalité, que l’on a pu découvrir il y a de cela 20 ans dans l’émission Loft Story. Depuis tout ce temps, les candidats ont évolué dans le monde des médias ou ont pu refaire leur vie professionnelle, mais il se trouve que le public n’a toujours pas oublié la candidate qui ne cesse de faire l’actualité.

Il faut bien avouer que ces derniers mois auront été assez éprouvants pour Loana. Elle n’aura fait que d’enchaîner les horribles mésaventures avec des allers/retours à l’hôpital notamment, et des scandales qui n’ont pas arrêté de suivre. Récemment, il se trouve que les nouvelles que l’on a pu découvrir au sujet de Loana sont même assez terrifiantes. Personne n’aurait pu imaginer que 20 ans après son émission Loft Story, la candidate se trouve dans une position aussi dingue.

Mais dernièrement, ce sont des actions assez intrigantes que l’on a pu découvrir au sujet de Loana et de Sylvie Ortega. Il semblerait que depuis plusieurs mois maintenant, les deux femmes ne s’entendent plus du tout, c’est le moins que l’on puisse dire…

Loana hospitalisée : elle a vécu un vrai calvaire pendant plusieurs jours

Tout le monde se souvient des déclarations assez terrifiantes que l’on a pu entendre ces dernières semaines de la part du propriétaire de l’appartement de Loana. S’agissant d’un appartement loué sur le fameux site Airbnb, il se trouve que Sylvie Ortega aurait même réussi à rentrer en contact avec le propriétaire des lieux pour pouvoir lui poser quelques questions au sujet de la location. Malheureusement, le discours du propriétaire fait froid dans le dos, et on imagine que les conséquences pourraient bel et bien être catastrophiques.

Par le passé, on avait déjà pu voir le fameux propriétaire des lieux prendre la parole dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste. On avait ainsi pu voir ce dernier raconter qu’il avait pu découvrir alors Loana étant très mal en point dans son appartement. Etant contraint d’appeler les secours, personne ne sait ce qu’il aurait pu se passer pour Loana s’il n’avait pas été là. Mais plus récemment, c’est une autre affaire assez sordide que l’on a pu découvrir.

Loana accuse Sylvie Ortega d’avoir volé un collier mais fait une grave erreur

Tout le monde se souvient encore des fameuses déclarations de la part de Loana qui faisaient vraiment froid dans le dos. En effet, il se trouve que l’ancienne candidate de Loft Story avait directement accusé Sylvie Ortega d’avoir volé des bijoux. On se souvient notamment d’un fameux collier ayant des rosaces. Mais depuis quelques heures maintenant, les internautes ont énormément de doutes à ce sujet, et il se trouve que Loana pourrait être dans une posture bien difficile désormais.

En effet, il se trouve que l’on a pu voir justement une vidéo de Loana en train de porter un collier, et celui-ci ressemble très fortement à celui dont l’ancienne candidate de Loft Story parlait par le passé. Sylvie Ortega s’est donc naturellement empressée de partager une nouvelle vidéo pour dénoncer la trahison de Loana. Dans sa réponse, elle accuse directement Loana d’être mythomane et manipulatrice : les relations sont au plus mal entre les deux femmes ! Ce a quoi Loana s’est empressée de répondre, laissant ainsi la polémique close.