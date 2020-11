Loana poste une étrange vidéo… Ses abonnés sont divisés, faut-il la prendre en pitié ou la tacler ?

Aimant attirer l’attention et être au plus près de sa communauté, Loana a mis en ligne une vidéo ce dimanche 15 novembre 2020. Une vidéo assez étrange, où elle semblait demander de l’amour à ses fans. Si certains étaient plutôt favorables, d’autres abonnés n’ont pas du tout adhéré à l’objectif visé par ladite vidéo.

Plus de bas que de haut ?

Nombreux sont ceux qui prennent Loana en pitié et quand l’on jette un coup d’œil à son vécu, il y a de quoi. La France entière le sait, Loana ne va pas bien, et cela ne date pas d’aujourd’hui. De plus, pas besoin de paparazzi pour en savoir plus sur l’ancienne star de Téléréalité, puisqu’elle se charge elle-même de dévoiler des pans de sa vie, qui n’ont plus de secret pour ses fans.

Cependant, depuis quelques mois, la situation a pris une autre tournure lorsqu’elle a publié des images choquantes, la montrant avec des hématomes. Loana accusait alors Fred Cauvin de violences conjugales. Alors que ce dernier a totalement nié les faits, affirmant que Loana était accro à la drogue, cette dernière, en mode victime, a essayé de s’en prendre à lui via les réseaux sociaux.

Un comportement qui a choqué nombre de ses abonnés, qui lui ont conseillé d’oublier ce monsieur et de reprendre sa vie en main. Il s’en était suivi une petite guerre par médias interposés, entre Loana et son ex, le producteur Fred Cauvin.

Néanmoins, les choses ont semblé se calmer lorsqu’il y a quelques semaines, Loana a été vue dans la rue, alors qu’elle paraissait comme quelqu’un qui était en pleine crise de démence. La femme de 43 ans a alors fait un séjour de quelques jours à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Le jour de sa sortie fut un véritable rebondissement pour la communauté de Loana, puisqu’elle quitta l’hôpital en compagnie de Fred Cauvin, venu la chercher apparemment.

Au début du mois de novembre, Loana affirme auprès d’un média qu’elle est fauchée et n’a plus rien. Cela se passait ce 8 novembre dernier où Loana expliquait que son gros problème vient du fait que, son ex et sa mère ont dilapidé sa fortune. Vrai ou faux ? Question !

Une vidéo qui met mal à l’aise certains internautes…

Malgré tous ses déboires, Loana trouve le temps d’être sur les réseaux sociaux, où elle est d’ailleurs très active. L’ancienne acolyte de Steevy Boulay met régulièrement en ligne des photos et des vidéos la mettant en scène, que ce soit favorablement ou pas.

C’est ainsi que ce dimanche 15 novembre, elle a posté une vidéo sur son compte Instagram. On y voit Loana faire face à la caméra, avec de nombreux filtres pour améliorer l’image. Sur un fond de musique langoureuse avec des mimiques où on voit sa langue sortir, elle pose une question à ses abonnés : « Alors, love ou pas love ?«

Certains des fans de Loana n’ont pas été dérangés par la vidéo, et ont clairement eu envie de lui apporter le ‘’love’’ qu’elle semble réclamer. Cependant, on ne peut pas plaire à tout le monde, ce qui fait que la vidéo de Loana a choqué beaucoup de personnes parmi ses abonnés.

Ceux qui n’ont pas adhéré à la vidéo s’en sont violemment pris à l’ancienne star de télé réalité, dans les commentaires : « Il faudrait faire voir ses vidéos aux enfants pour les confronter aux méfaits de la drogue. »

Pour d’autres, Loana semble avoir un problème d’ordre psychologique : « Pourquoi ta langue sort comme ça Loana? Tu devrais consulter c’est pas normal… Courage »… C’est compliqué tout ça !