Loana aurait pratiquement tout perdu à cause de son ex, voici ses récentes déclarations au sujet de Fred Cauvin

Il y a quelques semaines, la presse people évoquait massivement Loana et ses déboires avec son ancien petit ami. Ce dernier était aussi apparu sur les réseaux sociaux et dans les médias alors qu’il est critiqué pour son comportement. La star de la télé-réalité avait également partagé des vidéos et des photos pour prouver ses dires. Aujourd’hui, elle revient dans une interview accordée à Télépro et elle explique que sa situation est particulièrement inquiétante.

Loana n’aura pas pu utiliser l’argent du Loft

Vous vous souvenez sans doute qu’elle a remporté le Loft présenté à l’époque par Benjamin Castaldi. Elle a ensuite alimenté la presse people avec notamment son aventure avec Fred Cauvin. Ce dernier serait à l’origine de la perte de son argent et elle précise qu’elle n’a pas pu dépenser la somme gagnée dans le Loft puisqu’on lui aurait dérobé. Elle serait contrainte de vivre dans une situation particulièrement difficile, car, aujourd’hui, elle aurait finalement tout perdu.

Benjamin Castaldi : « Nous n’avons pas suffisamment aidé Loana » https://t.co/mJdwd6P0h8 pic.twitter.com/kGQl5ZCfFZ — Télé 7 Jours (@Tele7) February 7, 2021

Cette descente aux enfers serait expliquée par la présence de son petit ami dont elle semble séparée désormais .

. Elle affirme que Fred était violent puisqu’il avait tendance à la frapper et il lui aurait volé l’intégralité de son argent.

Loana n’est pas désespérée pour autant, car elle souhaite tout de même récupérer le plus vite possible son argent.

Par rapport aux sommes qu’elle a eu l’occasion de gagner ces dernières années, il lui resterait 100 000 euros.

La star de la télé-réalité avait toutefois selon ses dires 800 000 euros, mais elle aurait tout perdu.

Dans cet entretien-vérité, elle annonce qu’elle a eu l’habitude de vivre avec « pas grand chose », mais le plus difficile pour elle consiste à vivre dans une telle situation en sachant que son argent lui a été volé. La quadragénaire qui a quitté les plateaux de télévision tente donc de se reconstruire alors qu’elle avait disparu des réseaux sociaux pendant plusieurs jours.

Par rapport à cette affaire, elle serait en procès pour tenter de récupérer une partie de l’argent dérobé. Il faut savoir que le couple avait une vie commune depuis de nombreuses années, ils se fréquentaient depuis 2015, mais ces plus de 5 ans auraient été un vrai calvaire.

Loana confie avoir arrêté les "substances illicites et médicaments" https://t.co/reT108nmmt pic.twitter.com/KTSN6Q9Q8p — Télé 7 Jours (@Tele7) February 4, 2021

Loana a été aspirée dans une situation cauchemardesque

En plus de l’argent dérobé, Loana a été victime d’escroquerie et de violences conjugales comme elle peut le préciser. Toutefois, elle ne souhaite plus partager sa vie avec Fred, elle aurait enfin réussi à tourner la page. La star du Loft espère qu’il restera désormais loin d’elle et elle a même des mots assez durs, inquiétants qui prouvent tout de même son ras-le-bol par rapport à cette situation. Elle a pu utiliser une bombe lacrymogène contre Fred, mais la prochaine fois, « ce sera le couteau ». Cette déclaration avait notamment été partagée dans les colonnes de Closer.

Les fans sont toujours aussi nombreux à suivre Loana sur les réseaux sociaux puisqu’elle possède un compte Instagram. Ce dernier avait été alimenté par les photos des bleus sur son corps et elles avaient rapidement fait le tour de la toile. Aujourd’hui, elle semble avoir tiré un trait sur cette affaire avec Fred Cauvin et elle tente donc de se reconstruire après une véritable descente aux enfers. Pour rappel, de nombreuses femmes en France sont victimes des coups de leur conjoint, si certains réussissent à s’en sortir, d’autres perdent la vie.

Vous pouvez donc la suivre sur les réseaux sociaux et les fans espèrent que Loana pourra enfin entrevoir la lumière au bout du tunnel après autant d’années de cauchemar.