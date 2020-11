Loana s’affiche sur Instagram avec sa mâchoire de travers ! Sa communauté est choqué !

Récemment sortie d’un séjour dans une clinique psychiatrique, la jeune femme ne semble pas aller mieux et son état inquiète ses fans.

C’est avec une grande désolation que les fans de Loana l’ont vu dans ses dernières publications sur Instagram. Il y a de quoi être inquiet, car la jeune femme est loin d’être dans son état normal. Entre sa difficulté à reconnaître clairement les jours, son accent qui devient bizarre et sa mâchoire qui se déboîte, il y a de quoi se poser des questions. Précédemment, elle a déjà eu des démêlés avec son ex-petit ami, Fred Cauvin et on ne peut pas dire que l’histoire s’est bien terminée. Dès lors, ce fut une véritable descente aux enfers pour Loana et ses posts sont de plus en plus inquiétants. Ce qui choque aujourd’hui les internautes, c’est sa difficulté d’élocution et la déformation de sa mâchoire. On se demande bien pourquoi elle est dans cet état. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une période difficile pour Loana

La star vedette de la première édition de Loft Story en France a été au cœur de plusieurs polémiques. La période où elle séduisait les hommes à tour de bras est bien loin derrière elle. Après 5 tentatives de suicide, des problèmes de santé et de poids, des chagrins d’amour, la jeune femme se retrouve dévastée. On se souvient que le 30 août dernier, elle fêtait ses 38 ans toute seule n’ayant d’autre compagnie que celle de son chien. Cela n’est pas forcément bon signe. D’après les confidences de ses quelques rares amis, son ex-compagnon Fred Cauvin l’aurait éloigné de tous ceux qui faisaient partie de son entourage.

Il y eut de grandes réactions lorsque l’ancienne starlette de téléréalité a accusé son petit ami de violences conjugales. Elle avait même dévoilé des photos de son corps couvert d’ecchymoses sur son compte Instagram, en affirmant que son Fred Cauvin en était l’auteur. Alors que les tensions générées par cette histoire commençaient à peine à se calmer, Loana tombe une fois de plus dans la disgrâce.

Elle avait été aperçue dans la rue, comme prise par une subite crise de folie. On a vu l’ancienne mannequin traverser la rue, le buste à découvert et sans faire attention aux voitures. Pour beaucoup, elle était sous l’emprise de substances illégales et elle a fini par être prise en charge dans une clinique psychiatrique. Elle en est sortie il y a quelques semaines.

Une vidéo qui choque les internautes

Loana est rentrée à son domicile quelques jours avant Halloween et a repris ses anciennes habitudes : traîner dans son lit, partager des vidéos sur Instagram et… prendre de la drogue. En tout cas, c’est ce que pensent la majorité des internautes. Ces derniers ont été choqués par son attitude. Dans les deux dernières publications qu’elle a partagées, la femme de 38 ans ne semble pas au meilleur de sa forme.

Loana avait clairement l’esprit confus. Dans la dernière vidéo, elle souhaitait un bon dimanche à ses abonnés sauf que ce jour-là, on était mercredi. Lorsqu’elle s’est finalement rendue compte de son erreur, elle en a rigolé en prenant son petit toutou à partie.

De nombreux internautes se sont mis à parler de l’état de sa mâchoire qui avait l’air de se déboîter quand elle essayait de parler. En plus, elle avait vraiment du mal à articuler les mots. Selon ses abonnés, ce seraient les signes d’une consommation excessive de drogue ou de médicaments très puissants. Les commentaires des internautes ne lui étaient pas adressés sur un ton moqueur, mais ils lui témoignent toute leur compassion et leur peine de la voir dans un état aussi désolant.