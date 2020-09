Loana : Serait-elle bipolaire et schizophrène ? Fred Cauvin, son ex, parle de ses crises de folie !

Fred Cauvin l’ancien compagnon de Loana, a été accusé par cette dernière il y a peu, de l’avoir agressé pendant 4 heures de temps. Ce dernier a accordé un entretien au média Purepeople démentant les faits, et affirmant que Loana avait de graves troubles psychologiques non soignés, et qu’elle était souvent sous l’emprise de stupéfiants.

De graves accusations proférées par Loana, son ex porte plainte

C’est sur son compte Instagram que l’ancienne star de la télé réalité Loana, a posté de choquants clichés ce jeudi. Les différentes photos montraient des parties de corps pleins d’ecchymoses, et son visages était défiguré par des boursouflures et autres traces.

Affirmant qu’elle en avait assez que l’on dise d’elle qu’elle se drogue et qu’elle ne va pas bien, Loana a admis qu’elle était mal, disant qu’elle allait montrer la raison de son mal-être. Celle qui a gagné la 1ère édition de Loft Story il y a bien des années (2001), a alors raconté à ses abonnés qu’elle avait été battue pendant environ 4 heures de temps par son ex Fred Cauvin.

D’après Loana, il y a eu une mesure d’éloignement concernant son ancien compagnon, mais cela aurait pris fin dans le mois de juin. Elle affirme que ce dernier était un pervers narcissique qui l’aurait embobiné : « … il m’a encore sorti les plus belles phrases qu’on peut entendre, qu’on veut entendre ».

Lorsqu’il a appris ce qui se passait, Fred Cauvin a pris la décision de porter plainte contre Loana. Il a ensuite pris la parole auprès du média Purepeople afin de clarifier les choses, mais surtout, donner sa version des faits.

Fred Cauvin se défend contre les accusations de Loana

A peine 2 jours après que Loana ait publié les clichés de son agression où elle incriminait Fred Cauvin, ce dernier qui est un spécialiste en relations publiques, a décidé de réagir pour faire taire la polémique qui risque d’entacher sa réputation.

D’après lui, Loana aurait des problèmes d’ordre psychologiques : « Il faut savoir une chose : Loana est bipolaire, schizophrène et souffre de gros troubles psychologiques. Elle est censée prendre un traitement, mais elle refuse. Elle devrait être entourée de médecins. Ça fait des années et des années que j’essaye de l’aider. »

Fred Cauvin ne s’arrête pas là, il révèle que Loana était souvent sous l’emprise de plusieurs stupéfiants, qui risquaient sérieusement de mettre sa vie en danger : « Elle consomme un peu de tout : de la cocaïne, de la MD, des excitants, je crois que c’est de l’ecstasy, et d’autres cachets encore… Elle commence la drogue dès 8h du matin, elle est dans un état critique. »

Pour Fred Cauvin, il est clair que Loana va droit vers le suicide. Notons que l’ancienne star de téléréalité a déjà essayé à plusieurs reprises par le passé, de se suicider. De même, elle est connue pour avoir été en contact de drogues à certaines périodes tendues de sa vie.

Toutefois, Fred Cauvin a quand même avoué qu’il avait déjà battu Loana par le passé. Il affirme que la femme de 43 ans pouvait avoir des réactions violentes parfois, et que son comportement pouvait lui nuire à elle-même.

Continuant ses témoignages, il donne l’exemple d’un ami à lui qui serait passé voir Loana, pour s’assurer de son état de santé. Cette dernière l’aurait accueilli « avec un couteau dans la main ».

Si Loana n’a pas encore répondu aux démentis de son ex, tout le monde a toujours affirmé qu’elle n’allait pas bien. Notons que Loana a avoué dans sa biographie, avoir été violée à plusieurs reprises, dont une fois étant petite fille. Il serait peut-être temps qu’elle ait un véritable soutien psychologique après toutes ces années…