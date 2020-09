Loana : son ex Fred Cauvin porte plainte contre elle suite à ses révélations !

Apparemment, c’est une histoire montée de toute pièce

Loana, l’ancienne star de Loft Stor et de Fort-Boyard, a fait son grand retour sur Instagram après avoir été absente depuis quelques mois. Depuis le 18 septembre, la maman de Mindy a publié des clichés de ses blessures tout en accusant son ex-compagnon, Fred Cauvin, de violences conjugales. Loana a affirmé qu’après leur séparation, ils ont toujours gardé contact. Elle affirme que Fred revenait toujours avec les bons mots pour la reconquérir.

Fred Cauvin a avoué qu’il y a quelques mois, il lui a bien donné une gifle. Un geste qu’il a avoué avec regret, mais que Loana avait complètement mérité. En effet, leur train de vie était tellement différent : l’une fêtarde et sort de nuit, tandis que l’autre aime passer la soirée tranquille chez lui. Après une soirée de débauche, Loana a été incontrôlable et il a été obligé de la remettre à sa place. Fred Cauvin a avoué que c’était la seule fois où il a levé la main sur elle.

Le chef d’entreprise ne s’est pas arrêté sur ces aveux. Il a affirmé que la police a débarqué après l’incident. Avant de s’être fait embarquer, Fred Cauvin a dit que la femme était une toxico et qu’il y avait des drogues dans la maison. Après une fouille, la police en a trouvé et a embarqué la fille de Violette. Fred Cauvin a écopé de 48 h de garde à vue et Loana en a écopé de 12 h. Après cette histoire, Fred a reçu une peine en sursis et une interdiction de rapprocher son ex-compagne jusqu’en juin. En juillet, il a voulu reprendre contact avec Loana et les deux sont redevenus des amis.

Pourtant, à quelques jours de son anniversaire, Loana a avoué s’être encore fait violenter par Fred. Selon ses dires, Fred n’a pas voulu qu’elle profite de son anniversaire avec ses amis. Selon la version de Fred, il n’a pas touché son ex et a ajouté qu’elle avait des problèmes avec la drogue. Il a aussi avoué qu’il était venu chez elle ce jour-là et qu’en aucun cas, il n’a levé la main sur elle. Fred Cauvin tente maintenant de coller un procès à Loana pour diffamation. Selon lui, c’est une histoire montée de toute pièce. Elle voulait se venger pour une interview qu’il a accordée à des journalistes quelques mois auparavant où Fred a affirmé que Loana était totalement fauchée et qu’elle portait un dentier.

De son côté, Loana a encore répliqué sur Instagram : « Qu’il me foute la paix… En rien il n’est gentil avec moi… Arrêtez de lui apporter quelconques intérêts… Les messages que je lui ai écrits gentiment étaient justes parce qu’il m’écrivait qu’il voulait se foutre en l’air ». En tout cas, elle n’a pas encore annoncé qu’elle portait plainte contre Fred. Une décision incompréhensible pour les internautes.

Une histoire qui a fait beaucoup de bruits

Après les publications sur Instagram, la toile s’est enflammée. Dans les commentaires, nombreux ont conseillé de porter plainte. D’autres ont demandé à ne pas afficher ce genre de situation en public. Quelques-uns ont insulté Loana et dénoncés les effets de la drogue…

Le sujet a même débarqué sur le plateau de Touche pas à mon poste présenté par Cyril Hanouna. Kelly Vedovelli a ses hypothèses sur le pourquoi Loana n’a pas porté plainte. Selon elle, l’ancienne star de Loft Story ne veut pas voir le père de ses enfants en prison. Gilles Verdez, lui, a annoncé que Fred lui avait fait une confidence qu’« ils sont en guerre ».

Apparemment, cette histoire est loin d’être terminée surtout que les internautes attendent avec impatience la suite du procès intenté par Fred Cauvin.