Loana va trop loin et prend une décision radicale, elle se fait un piercing du jour au lendemain

C’est encore une fois la star mythique de la téléréalité française qui est au cœur d’un nouveau scandale assez incroyable, et auquel on ne s’attendait vraiment pas. En effet, ces derniers jours, cela n’aura échappé à personne, il se trouve que Loana n’hésite plus une seule seconde à prendre des décisions qui font parfois vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire.

On l’a vu avec une photo vraiment choquante sur les réseaux sociaux où il se trouve Loana a l’air assez mal en point. Mais malheureusement, l’histoire pour Loana ne s’arrête pas là, car on a pu découvrir en effet qu’elle avait décidé de se lancer dans un nouveau projet qui est vraiment très controversé et qui va faire parler de lui pendant un long moment. La star de la téléréalité a décidé tout simplement de se laisser quelques jours pour pouvoir partir faire un road-trip à la française, mais rien ne s’est passé comme prévu pour l’ancienne candidate de Loft Story qui ne s’attendait sans doute pas à vivre des moments aussi difficiles.

Loana prend une décision radicale, son nouveau projet fait très peur a ses fans

En effet, comme on a pu le voir dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux, Loana est vraiment déterminée et prête à tout. Pourtant, personne n’a vraiment compris pourquoi l’ancienne candidate de Loft Story s’est lancée dans un tel défi aussi dingue qu’incroyable. Les fans, de leur côté, sont très inquiets pour l’ancienne candidate de téléréalité. En effet, ces dernières semaines, on a pu constater que Loana s’est retrouvée plusieurs fois à l’hôpital et pour des raisons assez mystérieuses.

On se souvient tous du logement que Loana avait pu réserver ces derniers mois et où le propriétaire des lieux avait été contraint d’appeler les pompiers à l’aide pour pouvoir venir chercher dans les plus brefs délais l’ancienne candidate de téléréalité. Tout le monde connaît la suite de l’histoire, et elle fait froid dans le dos. On a pu ainsi depuis ce temps entendre un récit assez terrifiant de la part de l’ancienne candidate de téléréalité qui a pu dévoiler quelques moments assez difficiles. Malheureusement, de ce fait, elle n’a pas pu participer à l’émission qui a pu réunir les principaux protagonistes à l’occasion des 20 ans de l’émission mythique Loft Story. Ces derniers jours, en plus de s’être lancé un très gros défi, Loana a pris une autre décision radicale assez importante dans sa vie, et celle-ci pourrait avoir de lourdes répercussions.

Une « folie » que Loana pourrait commettre rend ses fans complètement fous

C’est donc encore une fois sur les réseaux sociaux que Loana a pu communiquer sur une lourde décision qu’elle a pu prendre ces dernières heures. En effet, contre toute attente, alors qu’elle se trouve à l’autre bout de la France dans une voiture sans permis, la star de la téléréalité a fait une très grosse annonce.

Sur un simple coup de tête, Loana a décidé en effet de se faire « percer le nez » tout en montrant sa narine gauche dans sa publication. On ne peut espérer qu’elle ne le regrettera pas plus tard !