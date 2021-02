Loïc (Koh Lanta) balance tout : une très grosse révélation pour cet ancien candidat qui est officiellement en couple avec une ancienne Miss !

Cela fait maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois que l’on pouvait alors se poser de très sérieuses questions concernant l’ancien candidat de Koh Lanta, l’émission mythique qui est présentée par Denis Brogniart sur TF1 et qui fait de très gros cartons d’audience comme on a encore pu le voir lors de la toute dernière saison diffusée ces derniers mois.

Mais toutefois, si les rumeurs et les clichés n’ont pas arrêté de prendre de l’ampleur avec notamment les publications de Lola et Angélique qui ont réussi à enflammer la toile encore récemment, on ne s’attendait pas à en voir autant de la part de Loïc qui a pu surprendre tout le monde avec une déclaration assez choquante.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme n’a pas froid aux yeux et si certains ne sont pas d’accord avec ce qu’il peut penser, ils vont être très déçus et même jaloux de voir qu’il est en train de mener une vie de rêve malgré ce que peuvent penser tous ses détracteurs comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.

Loïc (Koh Lanta) au coeur de très nombreuses rumeurs sur sa vie de couple : les téléspectateurs veulent tout savoir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loic Kohlanta (@loickohlanta)

Si vous avez pu avoir l’occasion de suivre la toute dernière saison de Koh Lanta, alors vous avez forcément été touché par Loïc, ce valeureux aventurier qui a d’ores et déjà conquis le coeur de nombreuses femmes qui ont pu pour la toute première fois le découvrir à l’écran. Et même si ce dernier n’a pas pu gagner, on peut néanmoins dire qu’il est encore et toujours dans l’actualité avec une nouvelle assez choquante.

Alors que l’élection de Miss France avec Amandine Petit a été mise en avant il y a plusieurs semaines maintenant, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que le candidat fasse autant parler de lui avec une nouvelle aussi dingue qui a complètement éclipsé l’élection : cela fait des semaines maintenant que tout le monde pense qu’il est en couple avec une ancienne Miss, Lucie, qui n’hésite pas à faire parler d’elle également sur les réseaux sociaux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loic Kohlanta (@loickohlanta)

Loïc (Koh Lanta) est en couple avec Lucie, une ex-Miss et et ils ont l’air très heureux ensemble

On ne pensait pas pouvoir voir un jour Lucie Caussanel, la Miss France du Languedoc Roussillon en 2019, en couple avec Loïc de Koh Lanta dans une nouvelle publication. Et pourtant, tous les téléspectateurs ont été assez surpris de voir le jeune couple ensemble dans une publication sur le réseau social Instagram, afin d’officialiser leur relation.

Cela faisait en effet plusieurs semaines que tout le monde se posait de sérieuses questions, mais rien n’avait alors été officialisé jusqu’à aujourd’hui. C’est en plein désert que le couple a décidé de se montrer devant tout le monde, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les premières réactions ne se sont pas faites attendre pendant très longtemps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loic Kohlanta (@loickohlanta)

Sur le cliché, où les deux jeunes partenaires s’embrassent avec une fougue exemplaire, ils se trouvent dans le désert du Maroc, bien loin de la France et de sa saison hivernale qui bat son plein encore en ce moment !