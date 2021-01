Loïc (Koh Lanta) : gros scandale ! Il pose sans aucun vêtement dans la neige, découvrez les photos choquantes !

Les candidats de Koh Lanta n’ont pas fini de faire parler d’eux ! En effet, bien que l’émission de télé-réalité diffusée sur TF1, les aventuriers aux côtés de Denis Brogniart n’ont pas froid aux yeux, à commencer par Loïc qui est un candidat emblématique de l’aventure qui a encore fait parler de lui avec des photos très choquantes !

Koh Lanta : des photos scandaleuses sur les réseaux sociaux, les candidats osent tout !

Que ce soit Loïc ou d’autres candidats, il n’est pas rare de voir aujourd’hui et très régulièrement des photos des anciens candidats de l’émission de télé-réalité Koh Lanta, afin de partager leur vie avec leur communauté mais également pour dévoiler leur intimité dans certains cas. On a pu par le passé voir par exemple des photos de la candidate Inès Loucif qui ont pu dépasser plusieurs milliers de likes sur Instagram en tout juste quelques heures. Il faut dire que la jeune femme n’hésitait pas à se dévoiler dans des postures qui rendaient absolument fous ses plus grands fans, comme on pouvait le voir dans les commentaires de ses différentes publications.

Cette année, c’est encore deux candidats qui ont mis le feu aux réseaux sociaux : il s’agit de Lola et d’Angélique. En effet, les deux candidates inséparables n’ont pas quitté le réseau social Instagram pendant tout le long de l’aventure, et c’est même dès le départ que l’on pouvait deviner qu’une réelle complicité allait naître entre les deux jeunes femmes qui n’hésitent pas à se montrer dans des petits maillots de bains en plein soleil.

Mais comme vous le savez, l’été n’est plus de la partie et si vous suivez la météo dans le pays au quotidien, vous devez savoir que les températures hivernales que nous vivons actuellement ont atteint des records rarement égalés ! Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les autorités ont demandé aux français de limiter leur consommation d’électricité avec notamment le chauffage, étant donné que de plus en plus de français travaillent depuis leur domicile. Pour autant, cela n’a pas empêché certains de s’afficher dans le plus simple appareil malgré ce froid incroyable sur tout le pays, quitte à choquer les internautes ! C’est en effet ce qu’ont pu découvrir les abonnés de l’ancien candidat de Koh Lanta Loïc.

Loïc (Koh Lanta) : regardez la photo où on voit tout pendant qu’il est dans la neige !

On ne sait pas encore ce qui a poussé l’ancien candidat de Koh Lanta, les 4 Terres a posté de telles photos, mais on peut dire que sa communauté s’est empressé de réagir en voyant les différentes images. C’est en effet hier que Loïc, l’ancien candidat de Koh Lanta, a diffusé sur Instagram une série de photos où il apparaît dans la neige avec un blouson, puis peu à peu avec de moins en moins de vêtements et jusqu’à tout enlever !

Bien que sur la dernière photo où il n’a plus aucun vêtement, les parties intimes du candidat de Koh Lanta ont été masquées, ses nombreuses fans ont pu apprécier sa musculature parfaite et elles apprécient qu’enfin un homme se soit décidé à diffuser des photos de la sorte. Mais cette photo n’a fait que contribuer aux rumeurs concernant son éventuel couple avec Lucie Caussannel, l’ancienne Miss Languedoc-Roussillon 2019.

En effet, cette dernière ne cesse de laisser des commentaires sous chaque publication Instagram du candidat, et en affirmant qu’il s’agissait du premier visage qu’elle a vu pour débuter l’année, il y a de quoi se poser de sérieuses questions à ce sujet !