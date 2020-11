Loïc (Koh Lanta) serait en couple avec Lola ? Il fait des révélations sur les réseaux sociaux !

Depuis vendredi le 28 août, les fans de l’émission de Koh Lanta vivent des moments forts de ce jeu. La 21e saison a fait beaucoup parler d’elle d’autant plus qu’elle a connu plusieurs innovations. Alors que les téléspectateurs sont habitués à voir des couples se former dans le tournage de cette émission, ces derniers se sont empressés de divulguer la nouvelle d’une mise en couple entre les deux candidats.

Loïc et Lola seraient-ils en couple ?

Si Jesta et Benoît qui attendent désormais leur deuxième enfant se sont mis en couple grâce à leur participation au célèbre jeu d’aventure de TF1, cela semble ne pas être le cas pour Lola et Loïc. Lola fait partie de l’équipe du Nord et serait devenue très populaire depuis sa participation à ce programme. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs qui pensent que les deux candidats sont en couple et il n’en fallait pas plus pour faire réagir les intéressés. Depuis vendredi dernier, Koh Lanta a beaucoup fait parler de lui après l’élimination d’Hadja, l’une des aventurières phares de l’émission. Toutefois, cette actualité se fera rapidement oublier par la rumeur d’une mise en couple entre Loïc et Lola.

Il ne se passe plus un jour sans qu’on entende parler de la célèbre émission de Denis Brogniart. Hadja s’est fait éliminer de Koh Lanta, les 4 Terres ce 16 octobre après avoir marqué les internautes. La proche amie de Bertrand-Kamal a longtemps fait l’objet de critiques à propos de son comportement. Après son élimination qui a fait tant parler les téléspectateurs de Koh Lanta, les internautes n’ont pas manqué de divulguer la rumeur selon laquelle Lola et Loïc seraient en couple. Les deux aventuriers ont chacun répondu à cette nouvelle. Lors d’une séance de questions/réponses sur son compte Instagram, Lola a été interpellé à ce sujet par un de ses fans qui lui a posé la question « t’es amoureuse ? », une interrogation à laquelle elle a répondu en déclarant « Amoureuse de mon papa. Oui, je suis une fayotte ».

La réponse de Loïc et Lola suite à la rumeur

De son côté, Loïc a également échangé avec les abonnés de sa page via des questions/réponses et un fan de l’émission de TF1 n’a pas hésité à lui poser la question suivante « T’es en bails avec Lola, non ? ». Sans passer par quatre chemins, l’aventurier de l’équipe de l’Est a répondu « Lola et moi c’est fini ». Une réponse pleine d’humour qui ne confirme pas si les deux candidats seraient véritablement en couple ou pas, d’autant plus qu’il aurait accompagné son commentaire d’émojis rieurs. De son côté, celle qui avait été critiquée sur le camp avec Angélique a également réagi à la publication de Loïc avec humour. Elle a repris les écrits de son supposé compagnon qu’elle a publiés sur son compte Instagram accompagné du commentaire « Quand on te largue par story » et des émojis qui pleurent de rire. Les réactions des deux candidats de Koh Lanta, les 4 Terres laissent croire qu’ils ne seraient pas en couple comme le supposaient plusieurs internautes. Si Lola s’est montrée plus comique cette fois, cela n’est toujours pas le cas lors de ses lives sur Instagram.

Après avoir marqué les téléspectateurs de Koh Lanta, ils sont de plus en plus nombreux qui s’intéressent désormais à la vie de la candidate. Après avoir été longtemps harcelée par des internautes qui souhaitent avoir plus de détails sur sa vie privée, Lola a récemment fait une mise au point lors d’un live sur son compte Instagram dans lequel elle répondait aux questions des abonnés de sa page. Un internaute lui avait posé la question de savoir si elle était célibataire et elle n’avait pas hésité à le recadrer, disant que le live n’était pas consacré à sa vie privée.