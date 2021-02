Lola de Koh-Lanta propose des photos assez torrides, les internautes sont sous le charme de la jeune femme !

Quelques semaines plus tôt, Lola, la candidate de l’émission de téléréalité Koh Lanta, les quatre terres, a déjà délié les langues en postant plusieurs photos d’elle. Précédemment, on l’avait vu en bikini en compagnie de son amie Angélique. Les deux femmes ont pu s’attirer les compliments des internautes avec cette photo. Cependant, un autre cliché posté par la jeune femme est devenu le centre d’intérêt de ses fans. Elle s’est affichée en petite tenue sur une plage de sable, dans un décor des plus magnifiques. Il n’en a pas fallu plus pour susciter des réactions admiratives de la part de ses fans. Les prochaines lignes de cet article vous apprendront plus sur cette fameuse photo.

Un cliché qui défraie la chronique

Cheveux aux vents, pieds nus, couché de soleil… c’est ainsi que Lola s’est affichée sur cette fameuse photo qui provoque l’admiration de ses fans. C’est le 2 octobre dernier que l’amie d’Angélique a charmé les cœurs de ses followers sur Instagram. Telle une muse, Lola était sublime sur la photo. La jeune femme apparaissait dans un décor paradisiaque avec un couché de soleil donnant un rendu visuel des plus attrayants.

Elle était en petite tenue de couleur blanche, laissant apparaître une bonne partie de son anatomie. Le vent marin balançait sa robe filigranée qui ne cachait quasiment rien de son corps. La robe translucide était maintenue au niveau de la taille avec des attaches. Le regard aguicheur, on voyait derrière la candidate des rochers ainsi qu’une vaste étendue de mer.

Ses fans sont sous le charme

La ravissante demoiselle avait accompagné la photo d’une légende à propos de la suite de l’émission qui allait se dérouler dans la soirée du même jour. « A votre avis, qui gagne le confort et/ou l’immunité ce soir ? » a-t-elle écrit. Plusieurs de ses fans n’ont pas hésité à donner les noms de leurs candidats favoris. Si chacun allait comme bon lui semblait, il y en avait bien d’autres qui n’étaient guère intéressés par la question de la candidate.

Tout leur intérêt était porté sur la beauté ravageuse de Lola. Ils ne se sont certainement pas dérangés pour inonder la jeune femme de compliments. Il faut reconnaître qu’il y a de quoi susciter autant l’admiration puisque la photo de Lola est absolument magnifique. En quelques jours, le cliché a obtenu près de 20.000 likes et de nombreux commentaires.

Précédemment une autre photo qui a fait le buzz

Même si Lola n’a pas vraiment pour habitude de dévoiler son corps sur les réseaux sociaux, les quelques fois où elle se laisse aller font l’effet d’un coup de tonnerre sur Instagram. Précédemment, c’est une autre photo de la jeune femme en compagnie d’Angélique son amie, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les deux femmes étaient sur une plage le visage tout souriant avec le vent qui soufflait dans leurs cheveux.

Les deux participantes de l’émission Koh Lanta Les quatre terres se tenaient debout face à face, buste contre buste. Lola était vêtue d’un maillot une pièce tandis que son amie avait un bikini aux motifs de panthère. Cette photo est l’une des plus appréciées par les fans de la jeune femme et elle a obtenu plus de 21.000 likes et des centaines de commentaires.