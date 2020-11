Lola (Koh Lanta) balance tout, elle fait une grosse boulette sur les réseaux sociaux : va-t-on la retrouver à la finale de l’émission ?

Comme chaque année, au moment de voir les toutes dernières émissions de Koh Lanta à l’antenne où les candidats de l’aventure font tout pour devancer les autres, les paris sont lancés pour savoir qui gagnera le grand jeu !

Lola (Koh Lanta) poste une photo sur les réseaux sociaux où elle affirme être aux portes de la finale !

Ce n’est très certainement pas la dernière fois que nous verrons Lola de Koh Lanta faire le buzz sur les réseaux sociaux. Par le passé, on a effectivement pu voir la jeune femme mettre le feu aux réseaux sociaux, notamment en partageant une photo d’elle sans haut où on pouvait alors voir son dos sans aucun vêtement ! Il n’en avait pas fallu plus aux internautes pour devenir complètement dingues et voir le compteur de likes s’affoler et les commentaires être élogieux sur la jeune femme.

Mais cette fois-ci, il s’agit peut être de la publication de trop pour la jeune femme qui serait peut être allé bien trop loin dans ses dernières déclarations. En effet, c’est encore une fois que sur les réseaux sociaux, Lola de Koh Lanta s’est vue déjà devant la finale, prête à gagner les 100 000 euros pour le grand gagnant de l’aventure. Mais si la candidate est actuellement bien placée pour gagner Koh Lanta, le suspens reste encore entier et personne n’est en mesure de savoir si elle assistera bien à la grande finale de Koh Lanta que tout le monde attend. Et si la candidate n’avait pas fait une grosse gaffe ?

On peut la voir en effet dans son dernier cliché prendre la pose devant une grande porte en évoquant la finale de Koh Lanta qui aura lieu le 4 décembre prochain, avant que Denis Brogniart ne revienne à nouveau avec un nouveau jeu télévisé : District Z ! Certains internautes se plaignent néanmoins dans les commentaires de la publication et affirment ne plus du tout reconnaître Lola : a-t-elle pris la grosse tête ?

Lola (Koh Lanta) : elle dévoile comment elle pourrait dépenser les 100 000 euros si elle gagne bien le jeu !

Alors que la jeune candidate est plutôt bien partie pour tout gagner dans ce jeu de téléréalité qui fait un carton sur TF1, elle ne s’est pas privé pour expliquer comment elle pourrait facilement dépenser la somme des 100 000 euros qui est promise au grand gagnant de Koh Lanta. En effet, c’est dans le journal La Voix du Nord que Lola a affirmé qu’elle avait un très grand projet : ouvrir son propre commerce !

Véritable business woman dans l’âme, on imagine que la popularité de l’émission Koh Lanta pourrait bien booster les ventes de son commerce et que cela pourrait être alors une très grande aventure entrepreneuriale pour elle. Toutefois, la jeune femme a décidé de ne pas donner beaucoup plus de détails, probablement pour ne pas que les personnes trop indiscrètes commencent déjà à lui faire de la concurrence !

Il faut dire que le contexte économique actuel est très particulièrement compliqué pour les petits commerces locaux qui doivent encore aujourd’hui faire face à la concurrence de la grande distribution dans les magasins physiques mais aussi sur les sites e-commerce en ligne comme Amazon. En affirmant qu’elle ne souhaite rien faire d’extravagant selon ses propres termes dans l’entrevue qu’elle a donné, on imagine que Lola a toutefois plus d’un tour dans sa poche…