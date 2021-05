Lola (Koh Lanta) dans Danse avec les stars prochainement ? Elle fait des révélations fracassantes

Cela fait maintenant de nombreux mois que les fans de l’émission Danse avec les stars sont en attente de pouvoir regarder de nouvelles stars à la télévision en train de faire des chorégraphies toutes plus dingues les unes que les autres. En effet, il se trouve que la crise sanitaire qui est liée au coronavirus a malheureusement empêché les tournages qui avaient pu être prévus par le passé.

Du côté des fans, c’est vraiment la douche froide : ils pensaient pouvoir voir une toute nouvelle saison de leur programme préféré en exclusivité, mais malheureusement il n’en est rien et ils vont devoir patienter pendant encore très longtemps pour pouvoir voir de nouveaux épisodes de Danse avec les stars. En effet, pour le moment, même s’il se trouve qu’avec les dernières annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron, on pourrait espérer prochainement un retour de l’émission Danse avec les stars, pour le moment l’émission n’apparaît toujours pas à l’antenne.

Sur les réseaux sociaux, on a pu voir de nombreux téléspectateurs se plaindre de ne pas pouvoir voir de nouveaux épisodes de cette émission incroyable. On espère tous voir Camille Combal reprendre la présentation de cette émission mythique, et qui sait avec un casting de rêve comme on peut être en droit de le penser !

Lola (Koh Lanta) bientôt dans Danse avec les stars ? Les internautes se posent de sérieuses questions…

Cela faisait déjà plusieurs semaines que la rumeur enflait concernant l’éventuelle participation de Lola de Koh Lanta dans l’émission Danse avec les stars. En effet, certains internautes pensaient clairement qu’elle allait être au prochain casting de l’émission mythique de TF1 avec d’autres candidats de Koh Lanta. Certains s’imaginaient même déjà voir Denis Brogniart dans le jury avec les autres membres que l’on peut voir actuellement.

Il faut bien avouer que cela pourrait faire une saison vraiment exceptionnelle : certains téléspectateurs auraient adoré pouvoir voir Inès Loucif en compagnie d’un danseur, ou encore le candidat mythique Moundir faire son grand retour ! Mais devant toutes ces rumeurs complètement folles, il se trouve que Lola, que l’on a pu voir récemment dans des petites tenues sur les réseaux sociaux, a tenu à rétablir la vérité concernant une éventuelle participation à Danse avec les stars…

Lola répond aux rumeurs avec une vidéo en compagnie d’Angélique

C’est encore une fois aux côtés d’Angélique que l’on a pu découvrir Lola de Koh Lanta répondre aux rumeurs les plus dingues concernant sa participation à l’émission Danse avec les stars. Par le passé, on avait d’ores et déjà pu voir les deux jeunes femmes ensemble, notamment dans un cliché où elles étaient présentées de dos, avec simplement une toute petite culotte comme vêtement.

Mais cette fois-ci, la situation est très différente, et c’est dans une danse assez endiablée que l’on a pu voir les deux jeunes femmes contre toute attente. Lola en a profité pour pouvoir faire taire une bonne fois pour toutes les rumeurs les plus dingues au sujet de sa participation à Danse avec les stars.

Malheureusement, comme elle a pu le dévoiler en exclusivité, elle ne compte pas faire de prestation dans Danse avec les stars pour le moment, même si certains fans pensaient d’ores et déjà à une édition spéciale en l’honneur du retour de Koh Lanta !