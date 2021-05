Lola (Koh Lanta) diffuse une photo avant/après impressionnante, les fans sont sous le choc

La candidate de Koh Lanta Lola a encore une fois décidé de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, elle a pu avoir l’occasion de diffuser des images vraiment choquantes concernant une transformation physique que ses fans ne s’attendaient tout simplement pas à voir, c’est le moins que l’on puisse dire.

Découverte il y a maintenant moins d’un an dans une des dernières saisons de Koh Lanta, Lola a été une véritable sensation, et les téléspectateurs ont été nombreux à apprécier ses talents d’aventurière. Mais si Lola ne cesse de faire encore parler d’elle aujourd’hui, c’est aussi et surtout pour ses nombreuses prises de parole sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que la jeune femme ne semble pas avoir froid aux yeux, et elle est même prête à tout pour se mettre en avant comme le diront certains internautes !

Lola de Koh Lanta partage des photos très sensuelles sur les réseaux sociaux

Dès le début de son aventure dans Koh Lanta, les internautes ont été nombreux à remarquer la jeune candidate. Il faut dire que celle-ci est très jeune et arbore un sourire radieux, dont certains téléspectateurs ne se lassent pas de voir encore aujourd’hui. Alors que dans la saison précédente, on avait pu voir la participation d’Inès Loucif, il se trouve que les téléspectateurs n’hésitaient pas à dire qu’ils n’allaient pas pouvoir remplacer la jeune femme.

Mais c’était sans compter sur Lola, qui est arrivée dans cette saison bouleversante de Koh Lanta pour de nombreux téléspectateurs. Alors que certains fans pensaient ne jamais pouvoir retrouver une candidate avec une plastique aussi parfaite, ils n’ont clairement pas été déçus avec Lola ! De plus, la jeune femme ne se prive pas pour diffuser des clichés qui sont parfois très osés sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, qu’elle semble particulièrement apprécier.

Lola partage une photo en culotte, les internautes n’en reviennent pas…

On se souvient tous d’une photo en particulier qui restera dans les mémoires. En effet, à l’époque, il se trouve que Lola était très proche d’Angélique. C’est alors que les deux jeunes femmes ont pu montrer qu’elles n’avaient vraiment pas froid aux yeux, même si cela aura pu déplaire à certains internautes.

On a ainsi pu voir les deux « bombes » de Koh Lanta partager une photo vraiment incroyable. Sur celle-ci, les eux jeunes femmes se trouvent de dos et ne portent qu’une simple culotte ! Le cliché avait à l’époque reçu des milliers de likes, bien que les fans étaient assez déçus de voir les deux candidates de dos. Cela a pu en tout cas donner beaucoup d’imagination aux téléspectateurs de l’émission qui ne s’attendaient pas à une telle image !

Lola partage une photo avant / après vraiment étonnante

On a une fois de plus pu voir Lola de Koh Lanta dans de nouvelles photos sur les réseaux sociaux, néanmoins on ne s’attendait pas à ce qu’elle partage de telles photos à sa communauté, car cela ne la met clairement pas en valeur.

Comme vous le constaterez en regardant les différents clichés de Lola, il se trouve qu’elle avait eu quelques problèmes de dentition récemment. Les clichés qu’elle a pu diffuser de son sourire sont assez impressionnants, elle a désormais tout pour plaire !