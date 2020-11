Lola (Koh Lanta) : L’aventurière dégoûte les internautes en mangeant un mélange bizarre !

Après s’être vue attirer les foudres des internautes il y a quelques jours, c’est son choix gastronomique qui incite leur dégoût.

Dans cette saison de Koh Lanta les 4 terres, la candidate Lola est au-devant des scènes. On l’a déjà vu plusieurs fois faire preuve de stratégies et d’intelligence. Cela lui a déjà valu plusieurs victoires lors des différentes épreuves du concours. Pourtant, il y a quelques jours, la jeune femme a perdu l’image que les téléspectateurs avaient d’elle : celle de la gentille candidate venue du Nord. Elle avait été au cœur d’une polémique en raison de son attitude envers Dorian. Alors que les tensions commençaient à se calmer progressivement, c’est une toute autre histoire qui révolte les internautes. À l’issue de l’épreuve de confort qu’elle a remporté avec Fabrice, elle a choqué les internautes en faisant un mélange de nourriture des plus inattendus : de la pastèque et de la pâte à tartiner !

Lola s’allie à Fabrice !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA LABESSE (@lola_kohlanta) le 6 Nov. 2020 à 11 :51 PST

Lola est bien déterminée à être la gagnante de cet opus de Koh Lanta les 4 terres. Épisode après épisode, on la voit enchaîner de nombreuses victoires durant la compétition et est considérée comme l’une des candidates favorites de l’émission. Elle s’illustre si bien que ses camarades ont commencé par la voir comme une véritable menace et ses actions ne font pas toujours l’unanimité.

Le vendredi 6 novembre dernier, les téléspectateurs ont eu droit à la diffusion de l’épisode des binômes sur TF1. Il faut dire qu’ils avaient longtemps attendu cette partie de l’émission et les règles des alliances sont toutes connues. Les binômes partagent les récompenses, les défaites, mais aussi l’élimination. Ce fut donc le destin de Lola qui fut lié à celui de Fabrice lorsqu’elle a décidé de se mettre en duo avec ce dernier.

Une énorme récompense pour les deux gagnants

Ils sont tous les deux nordistes et ils ont fait preuve de savoir-faire durant l’épreuve de confort. La récompense ? Un brunch grandiose ! Contrairement à Brice et Ava qui avaient été incapables de maintenir leur colonne, les deux nordistes ont réussi à empiler leurs pièces étape par étape jusqu’à atteindre la victoire.

Ce fut donc avec Fabrice que la jeune femme a partagé la récompense à la fin de l’épreuve. Il y avait de quoi faire pâlir les autres aventuriers. À la clé : fruits, légumes, œufs jambons, fromage, pâte à tartiner !

Un bien étrange mélange

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA LABESSE (@lola_kohlanta) le 28 Oct. 2020 à 10 :32 PDT

C’est le comportement de Lola qui sidéra les internautes à ce moment-là. « Je vais m’évanouir… c’est énorme ! Tout ce que je m’imagine manger en rentrant chez moi… ça y était ! » avait-elle expliqué avant d’ajouter qu’elle avait des goûts très particuliers quand il s’agit de nourriture. « Quand je mange à 4 heures, je vais passer du surimi aux tartines de chocolat, puis au fromage de chèvre… j’aime bien avoir plein de goûts différents », avait lancé la jeune femme avant de se mettre à faire une bien étrange association : de la pâte à tartiner avec de la pastèque.

On peut aisément comprendre que ce mélange n’ait pas réveillé l’appétit des internautes. Certains l’ont même trouvé dégoûtant et n’ont pas manqué de faire connaître leurs impressions sur Twitter. « Lola, je l’adore. Mais si elle refait le coup de manger sa pastèque avec de la Nutella par-dessus, faudra la virer ! Désolé, mais c’est insupportable de voir ce mélange ». On se demande bien si la jeune femme répondra à ces critiques.