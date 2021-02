Lola (Koh Lanta) en petite tenue sur les réseaux sociaux : elle est sulfureuse et donne chaud aux internautes !

C’est de nouveau sur Instagram, son réseau social de prédilection, que Lola, l’ancienne candidate de l’émission de télé-réalité de TF1, a décidé encore de publier un message qui va ravir ses plus grands fans.

Il ne se passe en effet pas une seule semaine sans que l’on entende pas parler d’un ancien candidat de Koh Lanta qui aurait fait une déclaration choquante ou bien publié un cliché pour donner envie aux fans de l’émission de les rejoindre en vacances !

Après on va pas se mentir Lola elle n’a pas gagné Koh Lanta mais elle a gagné mon cœur ça c’est sûr #KohLanta pic.twitter.com/xXZpFI0Qpz — Mistertout (@Mistertout) December 4, 2020

Lola (Koh Lanta) : elle fait craquer les internautes dans un petit maillot de bain parfait !

S’il y a bien une candidate qui a fait sensation lors de la toute dernière émission de Koh Lanta diffusée sur TF1, c’est bel et bien la jeune Lola. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme n’a pas froid aux yeux et elle est parfois prête à diffuser des clichés qui sont vraiment trop osés !

Ces derniers mois, Lola n’a en effet pas arrêté de donner envie aux plus grands fans de l’émission de la revoir dans une prochaine édition de Koh Lanta, où celle-ci pourrait de nouveau faire sensation devant des millions de téléspectateurs. En diffusant de superbes photos où elle apparaît dans ses petits maillots de bain, les internautes ne se lassent pas de la voir encore et encore, et cela est bien normal !

Lola ça doit être la seule de toute l’histoire de koh lanta a avoir pris du poids. #KohLanta pic.twitter.com/gZM37fvTYn — Vilmoon_ :} (@Vilmoon1) November 6, 2020

De jour en jour, Lola, l’ancienne candidate de Koh Lanta que l’on a pu voir aux côtés de Denis Brogniart pendant plusieurs semaines sur TF1, diffuse des photos toujours plus osées et cela ne fait que plus plaisir aux internautes qui adorent la regarder. Il faut dire qu’en dévoilant ses belles formes, il y a de quoi avoir vraiment très chaud pendant cet hiver où le froid s’est installé.

Cet été, tout le monde se souvient notamment du cliché magnifique où Lola de Koh Lanta était en compagnie d’Angélique, avec pour seul vêtement une seule petite culotte que les deux jeunes femmes portaient. A l’époque, les internautes avaient été vraiment choqués par la situation : on pouvait en effet voir les deux jeunes femmes de dos avec le dos sans aucun vêtement. Nul doute que ce cliché a probablement dû faire chavirer des cœurs, comme on peut très bien l’imaginer.

Lola (Koh Lanta) : découvrez sa nouvelle photo de vacances qui va vous faire rêver !

Mais cela était sans compter sur les prochaines vacances que Lola a prévu ces dernières semaines. En effet, même si nous sommes en plein hiver et que le froid s’abat sur tout le pays, cette dernière ne semble pas avoir bien froid !

Et pour cause, la jeune femme a décidé de partir loin de toute la grisaille qu’elle connaît actuellement dans sa région natale : elle est partie sur l’île de la Réunion où la température semble bien plus agréable ! Avec le soleil que l’on peut voir sur les clichés que Lola de Koh Lanta a diffusé, il n’en a pas fallu plus à ses fans pour devenir complètement dingues !



Dans un petit maillot de bain jaune qui a donné à ses plus grands fans de la rejoindront, certains d’entre eux se sont précipités pour vite commenter le cliché et féliciter la jeune femme.

Loin de toutes les contraintes du gouvernement français auxquels les citoyens font face actuellement, la jeune femme peut au moins profiter de ses vacances qui sont bien méritées !