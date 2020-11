Lola (Koh Lanta) : Vivement critiquée par les internautes, la jeune femme sort du silence et met les choses au clair !

La raison ? L’attitude de Lola lorsqu’elle a choisi son amie Angélique au détriment de Dorian. Agacée par les critiques à son sujet, la jeune femme réplique.

Jusqu’au 30 octobre dernier, la candidate Lola de l’émission de téléréalité Koh Lanta les 4 terres était considérée comme une sympathique jeune femme et très appréciée par les téléspectateurs. Cependant, depuis ce fameux épisode du 30 octobre, elle s’est attirée les foudres des fans de l’émission. Le public a été très déçu par son acte après avoir remporté l’épreuve des sacs. En effet, aucun aventurier n’a voulu lui confier ses sacs pendant la course. Elle a donc eu un sacré avantage en courant avec un sac de 3 kg alors que les autres participants étaient beaucoup plus chargés. Après avoir remporté l’épreuve, elle a décidé de partager son prix avec Angélique au lieu de Dorian et c’est ce comportement qui a déplu aux téléspectateurs…

La réaction de Lola aux critiques des internautes

Avant de réagir à propos du sujet des commentaires des internautes, la jeune candidate du Nord reconnaît qu’elle n’avait pas pleinement mérité sa victoire. « J’ai été privilégiée. Est-ce que je dois m’en excuser ? Non. C’était le choix propre des aventuriers de me donner aucun sac », avait-elle commencé. La candidate pense que les autres aventuriers l’ont sous-estimé à cause de son petit gabarit et affirme que les apparences sont bien trompeuses.

Dans ses déclarations, la jeune femme a révélé qu’à chaque étape, elle s’attendait à ce que les autres aventuriers lui remettent leurs sacs. Contre toute attente, il n’en a pas été ainsi durant toute la course et c’est tout naturellement qu’elle a fini en tête à la fin de cette rude épreuve.

L’amie d’Angélique se félicitait d’avoir eu de la chance et remercie les autres aventuriers pour leur geste. « Avoir des sacs, c’est être condamné. Je ne l’ai pas été et je remercie les aventuriers pour ça », avait-elle confié sur Instagram.

La candidate s’explique sur son geste très critiqué à l’endroit d’Angélique

Partout sur les réseaux sociaux, les internautes reprochaient à la candidate originaire du Nord d’avoir choisi de partager sa victoire avec son amie Angélique plutôt que Dorian, le candidat venu de l’Ouest. Ce dernier était arrivé jusqu’à la phase finale malgré qu’il portait environ 26 kg de charge. Sa détermination a forcé l’admiration des téléspectateurs. Le jeune homme avait d’ailleurs confié qu’il rêvait de partir en excursion sur l’île.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA LABESSE (@lola_kohlanta) le 18 Sept. 2020 à 10 :23 PDT

Grande a été la surprise des téléspectateurs quand Lola a préféré partir avec son amie. Elle ne regrettait d’ailleurs pas son choix et en a expliqué la raison sur Instagram. « Mon choix pour Angélique était légitime et honnête de ma part. À choisir pour les vacances, vous partez avec votre pote sûr ou avec une connaissance ? »

Lola affirme qu’elle a fait ce choix en suivant son cœur et non dans le but d’élaborer une quelconque stratégie. Si elle se retrouvait une fois de plus dans les mêmes conditions, elle aurait repris la même décision. Les propos de la jeune femme n’ont pas plu aux internautes qui ont vivement réagi dans les commentaires.

Certains parmi eux lui ont envoyé des messages agressifs en privé. Elle a partagé le contenu de l’un de ces messages où un abonné lui souhaitait de se blesser durant l’émission et de « retourner à sa camionnette à frites ». La jeune femme ne semblait pas pour autant influencée par ces propos virulents. Elle s’en est même moquée en disant que les auteurs de ces messages sont soit bipolaires, soit illettrés.