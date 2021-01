Lola Marois : elle fait grimper la température avec son petit haut transparent qui rend complètement dingue les téléspectateurs !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même en plein hiver et avec de la neige qui s’abat sur la région parisienne, la femme de Jean-Marie Bigard qui est également comédienne dans la série Plus belle la vie sur France 3 n’a clairement pas froid aux yeux. En effet, Lola Marois a décidé de publier une nouvelle photo qui a rendu complètement dingue les internautes, on ne s’attendait pas à être aussi choqué par la photo de la star française qui tombe à pic !

Lola Marois : la femme de Jean-Marie Bigard se dévoile comme jamais sur les réseaux sociaux !

Ce n’est pas la première fois que Lola Marois fait parler d’elle pour ses tenues qui sont on ne peut plus osées parfois ! Mais cela ne gêne pas du tout les internautes, bien au contraire. Ces derniers en profitent justement pour en demander encore et toujours plus à la femme de l’humoriste controversé : ce dernier vient d’ailleurs tout juste de publier une blague qui concerne la campagne de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et cela a vivement fait réagir les internautes qui n’ont pas tous compris la blague de Jean-Marie Bigard, qui n’hésite jamais à dire haut et fort ce qu’il a sur le cœur.

D’ailleurs, ce dernier aurait pu être un candidat aux futures élections présidentielles françaises de 2022, mais il en a été autrement et on imagine que sa femme Lola Marois ainsi que tous ses fans qui le soutiennent sont très déçus de la situation qui aurait pu être bien plus favorable pour Jean-Marie Bigard. Lola Marois, qui se voyait peut-être d’ores et déjà comme la nouvelle première dame de France, va devoir revoir ses ambitions à la baisse.

Pour les fans de Jean-Marie Bigard, c’est également une déception de ne pas pouvoir assister à un débat au sommet de l’état en face de Marine Le Pen et Emmanuel Macron

En revanche, il y a bien un domaine dans lequel la star française excelle : elle sait parfaitement proposer des clichés qui mettent le feu aux réseaux sociaux, et elle l’a encore prouvé une nouvelle fois ce week-end comme on a pu le voir sur le réseau social Instagram qu’elle affectionne tout particulièrement.

Lola Marois : on voit tout à travers sa petite chemise, les internautes sont complètement sous le choc !

Alors que le couvre-feu bat son plein à 18 heures et que de plus en plus de français semblent s’ennuyer chez eux, cela semble bien être le cas de Lola Marois, qui a posté un cliché incroyable ! Sur ce dernier, on peut voir qu’elle porte une chemise, avec absolument rien en dessous ! Si certains fans de l’humoriste Jean-Marie Bigard se sont demandé s’il s’agissait d’une de ses chemises, d’autres lui ont plutôt envoyé des messages en privé pour lui proposer notamment des massages relaxants, comme on a pu le voir dans sa story.

Toutefois, il en faut plus pour donner envie à la comédienne de quitter son mari : elle a très poliment refuser ! Mais pour en rajouter une couche, c’est également dans sa story sur Instagram qu’elle a rajouté un cliché où l’on peut voir plus de détails : Lola Marois apparaît dans une chemise torride où l’on peut voir ses formes généreuses transparaître autour d’elle : on imagine que les réactions en privé ont également dû être très nombreuses !