Lola Marois, la femme de Jean-Marie Bigard affole la toile en bikini sur Instagram !

La femme de Jean-Marie Bigard sait créer le buzz

Lola Marois, fervente épouse de Jean-Marie Bigard est également une fervente adepte des réseaux sociaux et le fait parfaitement savoir en postant à chaque fois des photos d’elle qui font le buzz. La dernière en lice par exemple est un très joli cliché de la sulfureuse blonde en bikini. Une chose est sûre, c’est que la belle actrice sait comment créer le buzz sur la Toile et enflammer ainsi ses abonnés qui en redemandent !

Alors que l’humoriste de 66 ans Jean-Marie Bigard charme le public par son esprit, sa femme Lola Marois, elle, charme ses fans grâce à tout le reste ! Pour le bonheur de ces derniers d’ailleurs, la star de Plus Belle La Vie pose en bikini sur Instagram. Il n’est cependant pas certain que son acteur – réalisateur de mari apprécie particulièrement le fait qu’elle expose ainsi son joli corps à la vue de tous.

Si Jean-Marie Bigard a l’exclusivité, Lola Marois propose tout de même du contenu unique à ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux. En effet, la belle ne manque pas d’imagination pour faire le buzz et poste tantôt en décolleté plongeant, tantôt en affichant ses magnifiques et longues jambes galbées ou sa poitrine volumineuse. Cette fois-ci, la belle blonde a décidé de la jouer canon dans son bikini rose qui dévoile parfaitement ses jolies courbes.

Particulièrement active sur Instagram, c’est avec plaisir que la jolie actrice de 35 ans dévoile ses plus belles photos à des abonnés ravis. Plus belle que jamais, elle publie un cliché d’elle en bikini rose peau qui enflamme littéralement les internautes. Ces derniers, ne sachant plus où se mettre, ne peuvent que répondre à grand coup de commentaires. Certains vont même jusqu’à déclarer publiquement leur flamme à la belle : « Je suis amoureux, mais s’il te plait, ne le dis pas à Jean-Marie Bigard. »

Lola Marois ne manque jamais de faire plaisir à ses fans

Les fans de Lola Marois sont amoureux de la comédienne et ne manquent pas de le lui faire savoir : « Je t’aime fort », une déclaration intense publiée en commentaire sous un cliché de la belle en bikini. Cet amour inconditionnel de ses internautes n’est pas vain mais fortement récompensé puisque la star ne manque jamais de leur faire plaisir sur la Toile. En effet, ce n’est pas la première fois que l’actrice de 35 ans publie ainsi des photos qui créent le buzz.

Lola Marois, la femme de Jean-Marie Bigard et actrice dans Plus Belle La Vie, est une personnalité particulièrement active et influente sur les réseaux sociaux. Son apparition récente en bikini a été fortement remarquée mais est loin d’être un cas isolé. En effet, la belle ne rate pas une occasion de publier des photos d’elle dans des tenues légères et décontractées. Il faut dire que son corps, elle l’entretient régulièrement à forte dose de séances de gymnastique.

Vivant toute l’année entre Paris et Marseille, la comédienne officiant dans la célèbre série Plus Belle La Vie a décidé de profiter de la saison chaude pour parfaire son teint et s’offrir une petite bronzette. Elle ne manque pas ainsi de partager le résultat obtenu sur son corps de déesse en publiant un cliché d’elle en bikini sur Instagram. La maman de Bella et Jules, ses jumeaux de 5 ans, expose quotidiennement sa plastique parfaite sans le moindre complexe.