Lola Marois pète les plombs, elle est prête à tout pour défendre son mari Jean-Marie Bigard face aux accusations de François Cluzet : “je suis une lionne !”

Alors que Jean-Marie Bigard s’est récemment retiré de la course aux prochaines élections présidentielles de 2022, sa femme Lola Marois est revenue sur les déclarations de l’acteur François Cluzet qui avait accusé l’humoriste d’être le “roi des beaufs”.

C’est lors d’une participation à l’émission animée par Evelyne Thomas intitulée Non Stop People que Lola Marois, comédienne de Plus belle la vie, est revenue entre la grave altercation entre son mari humoriste Jean-Marie Bigard et le comédien François Cluzet. Dans l’entretien accordé à l’animatrice de C’est mon choix, Lola Marois affirme que les propos de l’acteur étaient tout simplement intolérables.

En effet, son mari avait été selon elle très injustement critiqué lors d’une interview sur RTL. A l’époque, François Cluzet ne se doutait probablement pas qu’il était en train de déclencher une guerre médiatique en prenant la parole au sujet de Jean-Marie Bigard, qui à l’époque était prêt à se présenter aux prochaines élections présidentielles françaises si la situation l’exigeait. A l’époque, certains fans de l’humoriste se voyaient déjà imaginer un débat entre Jean-Marie Bigard, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen. Mais malheureusement pour ces derniers, ce moment qui aurait pu être épique ne devrait pas avoir lieu car l’humoriste a décidé de se retirer de la vie politique.

Cela n’a ceci étant dit pas empêché sa compagne Lola Marois de revenir sur les accusations de François Cluzet, elle ne semble pas avoir digéré le terme “roi des beaufs” qui peut être pris comme une insulte pour tous les fans de l’humoriste.

Lola Marois a été très touchée par la polémique et demande à ce que l’humour de son mari soit compris !

Dans son entretien que l’on a pu voir dans Non Stop People, la comédienne est largement revenue sur ce triste épisode médiatique concernant son mari Jean-Marie Bigard. Elle affirme en effet qu’en tant que mère juive, elle a été touchée et qu’elle ne supporte pas que l’on touche à celles et ceux qu’elle aime.

Pour la compagne de Jean-Marie Bigard, l’humour de ce dernier est beaucoup plus intelligent que ce que l’on pourrait croire : elle affirme très clairement que l’acteur François Cluzet ne sait pas interpréter les sketchs et les prises de paroles de son mari, qui sont beaucoup plus réfléchies que ce qu’on pourrait bien croire. En effet, Jean-Marie Bigard est encore à ce jour très controversé et certains médias ont d’ailleurs souvent peut de l’inviter sur les plateaux de télévision, notamment pour des interventions en direct où tout est permis !

A l’époque, François Cluzet avait été plutôt violent dans ses propos, en affirmant que les déclarations de Jean-Marie Bigard étaient tout simplement “bêtes”. L’humoriste assumait très clairement à l’époque être considéré comme un “beauf” mais n’avait très clairement pas apprécié le terme “roi”, car cela sous-entendait qu’il avait donc des personnes à ses ordres avec ses fans. Considérant que ces propos étaient dégradants pour ces derniers, Jean-Marie Bigard n’avait pas hésité à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour les défendre, ce qui n’avait pas du tout plu à ses détracteurs. Depuis, Jean-Marie Bigard s’est retrouvé au centre d’autres polémiques, notamment lors de la dernière manifestation des gilets jaunes, où il avait été contraint de se retirer du mouvement après une déclaration choc contre les policiers.