Lola Marois (Plus belle la vie) balance tout : une déclaration assez choquante qu’elle fait dans son livre pour Jean-Marie Bigard…

Si d’habitude les fans de Lola Marois sont plutôt habitués par sa franchise et son honnêteté sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir être servis par le tout nouveau projet de la grande comédienne que l’on peut retrouver dans la série phare de France 3 Plus belle la vie, qui fait encore une fois cette année un très gros carton.

Mais cette fois-ci, Lola Marois a décidé de faire parler d’elle d’une façon très originale. La femme de Jean-Marie Bigard, l’humoriste français très controvesé en ce moment et tout particulièrement depuis la crise sanitaire du coronavirus, n’hésite pas très clairement à dire haut et fort ce qu’elle pense, et ce même si cela ne plait pas toujours aux médias.

Ces derniers n’hésitent pas d’ailleurs à la critiquer assez violemment, et notamment lorsqu’elle prend la défense de son compagnon pour parler des propos parfois trop violents pour les médias en France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA (@lolamarois)

Il en faut heureusement beaucoup plus pour pouvoir impressionner Lola Marois, et elle l’a encore une fois prouvé avec une très belle déclaration d’amour qu’elle a eu l’occasion d’écrire pour son premier livre qui devrait on l’espère être un très gros carton dans les semaines à venir, bien que celui-ci ait été publié il y a déjà de cela plusieurs années maintenant !

Lola Marois écrit un mot très troublant dans son premier livre : les internautes sont choqués par la situation !

Tous les plus grands fans de Lola Marois et Jean-Marie Bigard savent parfaitement que la jeune comédienne a eu l’occasion de publier un livre en 2013 particulièrement émouvant. En effet, l’ouvrage A demain mes Amours qui a été donc publié en 2013 racontait avec la plus vive émotion la naissance prématurée des jumeaux Bella et Jules qui était nés en 2012.

Une épreuve traumatisante et difficile à vivre pour le couple qui avait vraiment besoin de se confier en cette période très difficile de leur vie. En effet, plusieurs millions de français vivent cette situation assez compliquée chaque année, et depuis la crise sanitaire du coronavirus, on peut dire que cela n’arrange clairement pas les choses.

C’est après plusieurs années que Lola Marois est revenue sur une dédicace assez étonnante que l’on a pu voir dans son livre : une belle surprise pour ses fans qui n’ont pas eu l’occasion de la découvrir plus tôt !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA (@lolamarois)

Lola Marois revient sur une dédicace assez originale pour Jean-Marie Bigard qui ne manque pas d’humour !

En découvrant la dédicace de sa femme qu’elle a republiée en story il y a tout juste quelques heures, Jean-Marie Bigard a pu être très surpris à l’époque, car en effet on peut dire que celle-ci ne manque vraiment pas de piquant ! Dans les dédicaces de son livre, elle a en effet ajouté des mots doux pour chaque personne de sa famille à sa propre manière : elle a utilisé l’adjectif anarchiste pour sa mère, polyandre pour sa sœur, ou encore tatoué pour son beau-père.

Mais le plus surprenant reste le mot qu’elle a décidé d’employer pour son mari Jean-Marie Bigard qu’elle juge de “dipsomane”, ce qui est très clairement le signe d’une addiction pour les boissons qui sont notamment alcoolisées. Faut-il y voir ici le signe d’un message caché de la comédienne de Plus belle la vie à son mari Jean-Marie Bigard qu’elle semble tant aimer après toutes ces années ?