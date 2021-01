Lola Marois (Plus belle la vie) : elle est bouleversante et fait une déclaration d’amour complètement anéantie par Pierre Martot !

On ne compte plus les jours où Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois ne sont pas au coeur de l’actualité : ils sont en effet toujours au centre de nombreuses polémiques qui font beaucoup parler les téléspectateurs, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais cette fois-ci, personne ne pouvait s’attendre à ce que Lola Marois, la comédienne de Plus belle la vie sur France 3 qui fait un très gros carton actuellement et déjà depuis plusieurs années, allait pouvoir faire une telle déclaration choc sur les réseaux sociaux.

Lola Marois : elle ne mâche pas ses mots et balance tout sur les réseaux sociaux sans se soucier des réactions !

Tout comme son mari, l’humoriste Jean-Marie Bigard qui est très controversé, la comédienne Lola Marois n’en finit pas de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux et à chaque fois qu’elle prend la parole en interview dans les médias, comme on a encore pu le voir récemment.

Mais il y a tout juste quelques heures, personne ne pensait que la comédienne de Plus belle la vie allait pouvoir faire une telle déclaration d’amour qui allait être autant commentée sur les réseaux sociaux. Elle est très active sur Instagram notamment, et n’hésite pas à poster parfois des clichés très osés, même si elle en profite également pour faire des déclarations à son public qui vont faire parler pendant des semaines et des semaines. C’est encore le cas depuis ce samedi où elle a fait une très belle déclaration d’amour à Françoise Sagan.

Bien que la déclaration d’amour ait été saluée par les internautes qui ont été choqués de voir la comédienne prendre partie pour cette dernière, cela a été complètement gâché par un commentaire que personne ne s’attendait à pouvoir lire sur les réseaux sociaux…

En effet, c’est le comédien Pierre Martot, son collègue de Plus belle la vie sur France 3, qui a répondu avec un commentaire très humoristique même si personne ne pensait qu’il allait réagir de la sorte. D’habitude, les déclarations d’amour de la sorte sont en effet propices à des commentaires beaucoup plus différents et pas très ironiques comme on a pu le voir.

Lola Marois (Plus belle la vie) : son hommage à Françoise Sagan est complètement gâché par ce comédien de la série !

Alors que Lola Marois pensait rendre hommage à l’autrice de “Bonjour tristesse” écrit par Françoise Sagan, c’est une réaction pleine d’humour que l’on ne pensait pas pouvoir lire sur les commentaires de sa publication sur Instagram. En effet, alors que Lola Marois a fait une déclaration qui a été saluée par les internautes qui ont dit que c’était notamment de très belles paroles, c’était sans compter sur Pierre Martot qui allait tout gâcher.

Le comédien a vivement réagi et a fait comme s’il s’agissait d’une photo de Lola Marois. Il a donc déclaré qu’elle n’avait toujours pas changé et qu’on la reconnaissait bien sur cette photo. Heureusement, la remarque ne semble pas avoir été mal prise par la comédienne Lola Marois, même si certains téléspectateurs et fans de Plus belle la vie n’ont pas du tout apprécié. Etant donné que la comédienne et femme de l’humoriste Jean-Marie Bigard a réagi avec un “like” sur le commentaire, on imagine qu’elle ne l’a pas mal pris après tout et que les relations entre les deux comédiens ne vont pas se déteriorer…