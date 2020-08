Lolita Séchan : elle dévoile un cliché inédit de sa fille pour son anniversaire ! Les fans sont ravis !

La petite Héloïse aura bien grandi depuis sa naissance en 2011. C’est ce que dit la photo postée par sa mère sur Instagram. Neuf années se sont écoulées et en ce jour particulier du 3 août, Lolita Séchan a voulu immortaliser l’anniversaire de son petit ange. La petite Héloïse soufflait en effet sa neuvième bougie.

Un cliché rempli de souvenirs pour Lolita Séchan et sa fille

Comme à son habitude, Lolita a encore caché le visage de sa fille pour protéger son intimité. La petite de neuf ans avait le visage caché par ses beaux cheveux bruns tout en étant assise sur une statue en pierre à l’aspect de Lion. Ce n’est pas la première fois que Lolita Séchan prend une photo de la petite à ce même endroit. Cela a déjà été fait à deux occasions.

Il ne laisse aucun doute que la fille de Lolita se porte bien. Sous le post, on peut bien lire la légende de sa mère : ‘’L’été des lionnes’’ en référence au signe astrologique du Lion qu’elle partage avec sa fille. Oui, car le 10 août prochain, Lolita Séchan elle-même fêtera ses quarante ans. Il faut dire que la mère et la fille partagent une très belle complicité.

Camille Jourdy x Lolita Séchan, on en veut https://t.co/b1ubanWg5y pic.twitter.com/CVRIeFCwtZ — Amandine Schmitt (@amandecherie) January 23, 2020

Les fans de l’écrivaine se sont montrés particulièrement aimables avec des messages pour souhaiter un joyeux anniversaire à la petite Héloïse. Des commentaires émouvants qui ne manqueront certainement pas de faire chaud au cœur à la mère et à l’heureuse du jour. Cependant, Lolita Séchan n’a pas donné plus de détails sur l’anniversaire de sa fille.

Sur sa story Instagram, Lolita a également posté un cliché de la fête d’anniversaire organisée en l’honneur de sa fille. On pouvait bien voir son ex-mari, le célèbre chanteur Renan Luce, et Arthur Jugnot. Cette journée aura sans doute été une des plus belles pour la petite Héloïse et sa maman.

Lolita maintient une bonne relation avec le père de sa fille malgré leur séparation

Pour rappel, l’écrivaine a été mariée avec Renan Luce, le père d’Héloïse. Ce mariage a été célébré le 31 juillet 2009. La petite Héloïse a vu le jour deux ans plus tard et le couple fut contraint de se séparer après sept années de mariage. Toutefois, ils ont pu mettre leurs différends de côté pour offrir le meilleur à leur fille.

Renan et Lolita ont conservé de très bonnes relations afin que leur petit ange puisse se sentir épanoui. Cela est d’ailleurs remarquable sur un commentaire de Lolita sous un post de Renan Luce après un concert qui avait vraiment cartonné. Elle disait être très émue et fière de lui. La petite Héloïse était aussi présente et très admirative des prouesses de son papounet.

Des jours difficiles pour Lolita et sa fille durant le confinement

Il y a encore quelques mois encore, Lolita Séchan prenait la ferme décision de quitter définitivement les réseaux sociaux. Une décision sur laquelle elle est revenue quelques semaines plus tard. Elle postait des images pour petits enfants et ses souvenirs d’enfance avec son père Renaud et n’hésitait pas à donner de ses nouvelles et celles de son papa.

Durant cette même période, Lolita Séchan se plaignait particulièrement du fait que sa petite Héloïse n’arrivait pas à trouver le sommeil. D’après les dires de la quadragénaire, la petite passait plusieurs nuits blanches d’affilée. Une situation pénible pour sa mère qui ne savait plus comment s’y prendre. Les choses ont tout de même l’air d’être rentrées dans l’ordre aujourd’hui.

Pour conclure, à notre tour, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à la petite Héloïse en lui renouvelant bien entendu, ses propres vœux.