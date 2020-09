Lolita Séchan : elle souffre de Covid chronique… ses fans lui apportent leur soutien indéfectible !

View this post on Instagram

40 ans. J’aurais jamais cru que ce serait ça. Pour tout dire, petite, quand je m’imaginais à 40 ans, je me voyais déjà morte d’une appendicite chronique ou explosée sur une mine antipersonnel car j’aurais été reporter de guerre sauveuse de gorilles et un peu casse-cou. C’est raté. Je ne sauve que les guêpes dans la piscine mais au moins j’ai pas l’appendicite. Avec mes amis hier on parlait des enfants qu’on avait été. On se demandait s’il restait beaucoup de ces enfants en nous aujourd’hui. Je crois que dans le sandwich de ma nature d’adulte, il y a la couche de beurre enfant joyeuse, la tranche de jambon ado torturée, la rondelle de tomate jeune femme angoissée, l’œuf de la sauvagerie qui ne passe pas, le cornichon adulte épanouie dans le dessin. Manque plus qu’une bonne mayonnaise et je ferai un sandwich mangeable. Si vous avez perdu le fil c’est normal. En gros, 40 ans c’est peut-être un milieu de vie. Ça tombe une année bien pourrie. Et j’espère que la suite sera légère. Avanti !