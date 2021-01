Long Bob : l’incroyable coiffure de 2021 se porte très facilement, découvrez nos astuces

Avec les années, il y a des tendances pour la mode, mais également pour les coiffures. Si vous n’avez pas forcément des idées, vous pouvez demander des conseils à votre coiffeur qui sera en mesure d’étudier la morphologie de votre visage. En fonction de ce dernier, il sera beaucoup plus facile d’envisager telle ou telle coupe. Si la longueur de vos cheveux vous le permet, choisissez le Long Bob puisqu’il a clairement la cote en 2021. Il apporte un peu de fraîcheur et vous pouvez le porter différemment en fonction des humeurs.

Comment se caractérise le Long Bob ?

Il suffit de naviguer sur Internet et notamment Instagram ou Pinterest pour découvrir cette coiffure qu’il est facile de reconnaître. En effet, vous avez une longueur sympathique des cheveux puisqu’ils arrivent au niveau des épaules et même de la clavicule. C’est la bonne longueur puisqu’elle vous permet de réaliser plusieurs coiffures, il est possible de les attacher, d’opter pour un chignon ou encore une tresse, il sera même envisageable de les colorer ou de les boucler.

Le Long Bob Wavy, vous pouvez miser sur plusieurs tendances avec cette chevelure puisque le carré est parfait avec de légères ondulations .

. Inutile de se rendre chez le coiffeur, il suffit d’acheter un boucleur automatique et en quelques minutes, vous aurez une coiffure tendance.

Il est possible d’apporter un peu de lumière avec des mèches légèrement blondes, cela dépend de votre couleur naturelle.

Le Long Bob peut aussi être lisse, mais optez alors pour un dégradé sur le devant pour qu’il soit moins austère.

Certaines femmes optent pour des boucles très serrées, et même deux couleurs. La teinte foncée se retrouve à mi-hauteur depuis les racines et jusqu’aux pointes, vous avez une teinte beaucoup plus vitaminée. Le rouge semble aussi se dessiner comme une vraie tendance pour 2021. Le Long Bob a le pouvoir de s’adapter à toutes les envies, vous pouvez donc le porter avec une raie sur le côté gauche ou droit. Certaines femmes réalisent même de petites tresses comme si vous aviez rasé le côté, cela permet de structurer votre coiffure et donner un peu de personnalité à votre visage.

Une autre version du Long Bob est présente dans de nombreux sites Internet à savoir le carré plongeant qui apporte aussi de la structure à votre visage, c’est notamment idéal pour masquer certaines imperfections comme un double menton.

Trois tendances de 2021 pour le monde de la coiffure

Si vous souhaitez changer rapidement votre coupe de cheveux, nous vous conseillons de miser sur ces trois tendances qui seront incroyables pour 2021. Le Long Bob est donc appréciable puisqu’il est facile à adapter selon les envies comme nous avons pu le préciser au sein de cet article. Il offre tellement de possibilités qu’il serait dommage de vous en priver. Pour apporter de la luminosité, misez sur des mèches assez claires tout en restant fidèle à votre teinte naturelle pour ne pas avoir un effet trop voyant, le naturel doit clairement primer.

Le troisième conseil consiste à boucler les cheveux ou à les onduler légèrement. Ce sont donc les trois tendances de 2021 qui font des ravages sur le web et de plus en plus de femmes souhaitent un Long Bob Wavy pour redonner un peu de pep’s à votre silhouette. Vous pouvez également porter de nombreuses tenues avec ce carré long, il est possible d’avoir un look élégant, streetwear ou encore décontracté. Regardez de nombreuses vidéos pour choisir la meilleure association en fonction de votre personnalité.