Lorie : elle est furieuse contre la presse people « à la con » suite à la naissance de sa fille !

Il y a trois mois, la chanteuse de 38 ans donnait naissance à une fille et ce fut un événement heureux pour les parents de la petite Nina qui ne cesse de les combler de bonheur depuis son arrivée dans leur couple.

Lorie Pester s’en prend à la presse people au sujet de la date de naissance de sa fille

Invitée par Cyril Hanouna dans le cadre de son émission Touche pas à mon poste, la chanteuse française en a profité pour faire une petite mise au point au sujet de son bébé. Très préoccupée par son nouveau projet, la jeune maman est passé sur le plateau de C8 pour faire la promotion de son dernier ouvrage, sortie depuis le 28 octobre. En effet, le livre intitulé C’est pas (si) compliqué contient des conseils et astuces que la chanteuse donne pour améliorer le quotidien de ses lecteurs. Au cours du talk-show de Cyril Hanouna, Lorie est revenue sur les erreurs que la presse people aurait écrite sur la date de naissance de son bébé. Même si l’actrice de Demain nous appartient ne souhaite pas donner le jour de naissance de sa file, elle a voulu néanmoins rectifier ce qui avait été dit par la presse.

Lorie Pester et son compagnon Yann Dernaucourt ont passé un agréable confinement et gardent de meilleurs souvenirs de cette période de l’année. En effet, la chanteuse serait devenue maman pour la première fois. C’est bien en septembre dernier que la comédienne faisait savoir à ses fans qu’elle avait donné naissance à son premier enfant, de quoi provoquer la joie de ses followers qui n’avaient pas manqué de la féliciter. Depuis sa naissance, la petite Nina fait la joie du couple. Durant TPMP, elle a voulu s’exprimer sur un sujet qui lui tenait à cœur. Alors qu’elle se faisait féliciter par le présentateur de C8, ce dernier a rapidement été interrompu par la jeune maman qui a balancé « Non ! Tous les magazine people à la con se sont gourés sur la date ». Ce qui a permis à Cyril Hanouna de lui poser la question suivante «Elle est née quand alors ? ». Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse n’a pas voulu s’étendre sur le sujet et aurait préféré faire persister le mystère autour de la véritable date de naissance de la petite Nina.

Lorie serait une maman comblée depuis la naissance de sa fille

Il faut dire que personne ne se doutait de la grossesse de Lorie Pester. La jeune femme avait gardé secret l’information selon laquelle elle était enceinte d’autant plus que cela avait coïncidé avec le confinement, ce fut donc un meilleur moyen pour la chanteuse et comédienne de rester discrète. Toujours sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle s’est confiée sur son expérience de maman. En effet, elle déclare avoir appris tout ce qu’elle souhaitait sur la vie d’une jeune maman via l’émission La maison des maternelles. Elle a également connu des moments difficiles pendant les premiers mois de sa grossesse mais tout cela est désormais derrière elle. La jeune maman est comblée depuis la naissance de sa fille comme elle l’affirmait il y a quelques temps sur Télé Poche.

Si tout se passe bien dans sa vie familliale, cela semble aussi être le cas pour sa carrière. Il y a quelques semaines Lorie Pester annonçait son retour dans la série Demain nous appartient après son départ en 2019. Ce fut une bonne nouvelle pour les fans de la comédienne qui jouait le rôle de Lucie Salducci dans la série de TF1. La chanteuse s’apprête d’ailleurs à célébrer les 20 ans de sa carrière l’année prochaine. Lorie et Yann Dernaucourt sont en couple depuis 2018 et les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis tout ce temps.