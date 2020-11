Lorie émue aux larmes : elle éclate en sanglots face à Nikos Aliagas !

Alors que Lorie, Laure Pester, était l’invitée de Nikos Aliagas sur le plateau de 50 min Inside, ce samedi 7 novembre, la jeune femme a souhaité revenir sur son difficile combat pour devenir maman, et sur sa maladie qui a énormément compliqué son désir de maternité.

Lorie, son combat et sa maladie

On la connaît pour ses titres pop, pour ses clips avec des danseurs et des dauphins, ses déclarations d’amour à sa meilleure amie et j’en passe. Mais Lorie ce n’est pas seulement la chanteuse qui a bercé notre adolescence.

Aujourd’hui, elle a bien grandi, à tel point qu’elle est devenue maman. Mais ce désir d’être mère a été bien plus difficile à concrétiser que ce que la chanteuse espérait.

Ce samedi 7 novembre, l’heureuse maman de la petite Nina était invitée sur le plateau de 50 min Inside. Et c’est avec un très large sourire aux lèvres que Lorie est apparue face au micro de Nikos Aliagas.

Radieuse et pétillante, la jeune femme s’est prêtée au jeu des questions-réponses avec grand plaisir et est revenu sur les détails de sa nouvelle vie de jeune maman.

Sa fille est le plus beau des cadeaux

« Je n’arrive pas y croire, je peux être là à la regarder pendant des heures et je me dis ça y est, c’est enfin arrivé« , s’est-elle exclamée les yeux remplis de larmes.

La maman a avoué être très heureuse et soulagée que sa petite fille fasse enfin ses nuits depuis une semaine, mais ce qui la comble de bonheur, c’est d’avoir réussi à relever ce défi titanesque. Car cela faisait déjà plusieurs années que la chanteuse se battait pour devenir maman.

Atteinte d’endométriose, Lorie avait même lutté au côté de Laetitia Milot pour médiatiser sa maladie et faire connaître son combat.

Elle avait également milité de longues années pour que la congélation d’ovocytes soit possible en France, et permettre aux femmes touchées par les problèmes de fertilité de multiplier leurs chances de concevoir.

Car il faut savoir que l’endométriose, en plus de provoquer des douleurs extrêmement intenses, voire handicapantes lors des périodes de menstruation, peut également être une cause d’infertilité.

« On ne voit plus la vie de la même façon »

La jeune maman est connue pour être une grande optimiste. Après tout, ce n’est pas pour rien que l’un de ses premiers titres s’intitule Laure Pester. Elle ne baisse jamais les bras et aujourd’hui sa bonne humeur et sa persévérance ont porté leurs fruits !

Évidemment, pour pouvoir se consacrer à sa grossesse et à son accouchement en toute sérénité, la jeune maman a dû quitter Demain nous appartient, durant quelque temps. Mais que les fans se rassurent, apparemment, elle devrait faire son grand retour très prochainement !

Cependant, rien ne sera plus pareil pour Lorie, aujourd’hui sa plus grande priorité, c’est bien évidemment sa fille Nina qui a profondément bouleversé son quotidien.

« Les priorités changent, la vie change. On ne voit plus la vie de la même façon. Tout ce qui était nos petits soucis, nos petits problèmes avant… Ma fille va bien, tout va bien » a-t-elle expliqué à Nikos Aliagas.

Cette victoire pour laquelle Lorie s’est énormément battue, ne lui fait bien sûr pas oublier toutes ces femmes qui luttent encore pour devenir maman à leur tour, et la star a donc décidé de continuer à se battre pour leur droit à la maternité.