Lorie Pester : Elle révèle le nom d’une star qui lui a été d’une grande aide pour avoir son enfant !

Le vendredi 11septembre dernier, Lorie Pester donnait naissance à un magnifique enfant. La jeune femme avait précédemment déjà parlé de son désir d’être mère, mais aussi des difficultés qu’elle rencontrait. Elle souffre d’endométriose et cela impactait très négativement sa capacité à concevoir. Pourtant son rêve est bel et bien devenu réalité et elle a eu sur son parcours le soutien de plusieurs personnes, dont une célèbre comédienne qui elle aussi souffre du même mal. La jeune maman parle de cette rencontre avec sa bienfaitrice sans qui elle n’aurait peut-être jamais connu les joies de la maternité. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une rencontre qui a bouleversé sa vie

Lorie Pester est désormais une femme comblée. Elle est aujourd’hui la mère d’un enfant qu’elle chérit de tout son cœur. Un enfant qu’elle a attendu pendant de longues années. Les moments difficiles et les périodes de doute où elle avait envie de baisser les bras sont désormais de mauvais souvenirs. Elle n’aurait peut-être pas connu tout ce bonheur si elle n’avait pas croisé la route de la comédienne Laëtitia Milot.

Elle reconnaît d’ailleurs qu’elle lui doit son bonheur. C’est dans les colonnes de Télé Star que la jeune maman fait ses déclarations sur celle qui l’a soutenu durant ses périodes de terrible détresse. En effet, Laëtitia Milot, l’actrice vedette de la série télévisée Plus belle la vie, souffre elle aussi de cette maladie gynécologique. Pourtant, elle a pu avoir une fille prénommée Lyana en 2018.

Lorie Pester expliquait qu’elle avait invité Laëtitia à tourner un clip qu’elle produisait pour un hôpital pour enfant dont elle est la marraine. Vu qu’elle ne savait comment s’y prendre, la mère de Lyana l’a orienté vers EndoFrance, une association française de lutte contre l’endométriose. En se référant aux conseils de son amie, Lorie Pester a pris contact avec l’association et a pu être traitée par les meilleurs médecins.

Une solution arrivée juste à temps

Avec l’aide de la mère de Lyana, Lorie a pu être opérée dans les temps. En effet, la jeune femme a expliqué qu’il aurait peut-être été trop tard si elle était arrivée un ou deux mois après. Afin de mettre toutes les chances de son côté, l’ancienne chanteuse a fait congeler ses ovocytes en Espagne.

Depuis lors, la jeune femme se bat pour cette cause afin de venir en aide à toutes les femmes qui souffrent de cette maladie et qui n’arrivent pas à concevoir. Le but de Lorie c’est de faire en sorte que ce droit soit accessible à toutes les femmes. Elle trouvait trop injuste que cette pratique soit interdite en France.

Lorie Pester, une femme comblée

Rien n’aurait pu faire plus plaisir à Lorie Pester que d’avoir son enfant dans ses bras. Son combat a été très long, mais elle a fini par voir la lumière au bout du tunnel. Elle est désormais la mère d’une petite fille.

Même si elle a préféré garder sa grossesse secrète vis-à-vis de ses fans, ses derniers étaient particulièrement contents quand elle a révélé qu’elle avait accouché. La jeune femme voulait prendre le temps afin de savourer sa rencontre avec cette petite version d’elle-même. Elle continue à encourager toutes les femmes qui sont dans la même situation qu’elle.