Lorie Pester : va-t-elle revenir dans Demain nous Appartient suite à sa grossesse ? Elle répond !

La diffusion de la prochaine saison de Demain nous appartient est prévue en 2021 et les fans de cette série sont impatients de retrouver leurs acteurs préférés parmi lesquels, la comédienne Lorie Pester qui joue le rôle de Lucie Salducci.

Lorie Pester affirme son retour dans Demain nous appartient

Après avoir quitté la série en 2019 pour mieux se concentrer sur ses projets professionnels, on apprend depuis quelques jours, une rumeur qui parle d’un probable retour de la chanteuse et comédienne de 38 ans dans le célèbre feuilleton de la première chaîne du pays. Elle interprétait le personnage de la policière Lucie Salducci et aurait marqué les téléspectateurs de TF1. La jeune femme, qui a récemment donné naissance à son premier enfant, a fait une tournée en Hexagone ces derniers mois. Toutefois, la chanteuse française vient de mettre un terme à cette rumeur après un entretien à Télé Star ce lundi 19 octobre.

Désormais partagée entre la vie de jeune maman et projets professionnels, Lorie Pester a un agenda très chargé. Cette dernière a tenu à rassurer ses fans qui se demandaient si elle allait rejoindre le tournage de la série « Je reviendrai dans DNA l’an prochain, en 2021, c’est sûr ». Toutefois, la jeune maman a néanmoins précisé que le rythme sera différent cette fois et aurait également dit, laisser le soin aux scénaristes de préparer son retour dans le petit écran. La comédienne en a profité pour dévoiler son apparition dans Nina, une série qui sera diffusée sur France 2. Cette bonne nouvelle a sans doute réjoui les admirateurs de la chanteuse et comédienne.

Lorie Pester partagée entre sa vie de famille et ses projets

La vie de Lorie Pester a changé depuis le 11 septembre, date à laquelle elle a donné naissance à la petite Nina. C’était bien la première fois qu’elle expérimentait l’accouchement. La jeune femme partage sa vie avec son compagnon Yann Dernaucourt depuis quelques mois. Alors que ce dernier est déjà parent d’un petit garçon, les deux tourtereaux ont accueilli une petite fille au sein de leur famille. Cette nouvelle avait été bien accueilli par ses fans qui n’avaient pas manqué de la féliciter. En 2019, la jeune maman avait révélé qu’elle souffrait d’endométriose et que cela l’avait même amené à congeler ses ovocytes. La naissance de sa fille représente une grande victoire et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle avait également tenu à encourager toutes les personnes qui se trouveraient dans une situation similaire.

La chanteuse souhaite donc revenir sur le petit écran de TF1 en participant à Demain nous appartient. Ayant réalisé son rêve en 2017 lorsqu’elle avait obtenu le rôle de la policière Lucie Salducci, la comédienne de 38 ans a annoncé son retour certain dans la série. En attendant DNA 2021, elle préfère se consacrer dans sa nouvelle vie de maman. Passionnée par le chant, elle est également engagée dans plusieurs projets musicaux. Elle a d’ailleurs annoncé qu’elle fêtera ses 20 ans de carrière au mois de mai de l’année prochaine.

Lorie Pester vit une véritable histoire d’amour avec son compagnon Yann Dernaucourt depuis plusieurs mois. Devenue très discrète après avoir participé aux Enfoirés, Lorie Pester a trouvé l’amour au début de cette année. Ayant révélé le type d’homme qu’elle recherchait en début d’année lors d’un entretien avec Gala, cette dernière a dévoilé dans une interview avec Paris Match en mai dernier, qu’elle était en couple. Elle aurait même passé le confinement avec Yann et les deux tourtereaux sont heureux d’être les parents de la petite Nina.