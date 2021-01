Lorie sans aucun vêtement dans Demain nous appartient : découvrez sa scène très intime qui a fait polémique !

On pourrait croire qu’il s’agit d’un canular, mais c’est bien vrai : Lorie a enfin tourné sa première scène sans le haut, ni le bas ! C’est sur TF1, dans la série Demain nous appartient qui fait un très gros carton que l’on a pu découvrir la comédienne et chanteuse dans une posture que personne ne s’attendait à voir cette année !

Lorie : reconvertie en comédienne, la chanteuse est plus torride que jamais et le montre encore une fois !

Alors que la chanteuse s’est fait connaître il y a plus de 10 ans déjà grâce aux prémices des réseaux sociaux, Lorie a depuis fait un parcours assez remarquable dans sa vie médiatique. En effet, il ne se passe pas une semaine sans que la chanteuse ne fasse l’actualité ! Ce n’est probablement pas un hasard : personne ne peut nier tout le talent de la jeune femme à qui tout réussit dans la vie.

Souvenez-vous, il y a quelques années, les paroles d’une de ses chansons avaient même été reprises par un premier ministre français, ce qui avait contribué à rebooster sa carrière une fois de plus ! Depuis, la jeune femme a fait un énorme bout de chemin et a progressé dans sa musique et dans sa vie de comédienne : elle n’est clairement plus la petite fille adolescente qu’elle était à ses débuts dans la musique !

En effet, Lorie s’assume plus que jamais en tant que femme, et elle le prouve chaque jour sur les réseaux sociaux, mais également dans son apparition dans la série Demain nous appartient sur TF1, où les téléspectateurs ont été très surpris de la voir dans la scène qui suit : personne ne s’attendait à la voir de la sorte !

Lorie (Demain nous appartient) : sa scène sulfureuse sans vêtements met le feu aux réseaux sociaux !

Si certains fans de la chanteuse Lorie attendaient avec la plus grande impatience une scène où celle-ci ne porte aucun vêtement, et bien on peut considérer que leur rêve est enfin exaucé après toute cette attente si longue ! C’est en effet avec le comédien Alexandre Brasseur que la jeune femme a tourné une scène bouillante. En effet, Lorie se retrouve face à l’acteur sans porter aucun vêtement, de quoi rendre fou les téléspectateurs.

Toutefois, pour les plus curieux, et bien sachez que l’on ne voit absolument rien de l’intimité de Lorie : les téléspectateurs ne peuvent la voir que de dos ! Bien que certains aient essayé de tout faire pour analyser la scène et mieux voir la star française afin d’apercevoir la moindre partie intime de la star, le montage de Demain nous appartient ne devrait pas montrer plus de choses !

On peut toutefois voir la jeune femme mettre son soutien-gorge après avoir fait « la chose » avec l’acteur avec qui elle tourne sa scène. Quoi qu’il en soit, les plus grands fans de Lorie ont maintenant hâte de pouvoir la découvrir dans des scènes de la sorte dans Demain nous appartient ou dans d’autres séries. En effet, certains estiment désormais que la chanteuse et comédienne est désormais prête à aller plus loin, quitte à devoir tourner des scènes où elle pourrait dévoiler son intimité devant l’écran. Malheureusement, il va falloir être très patient car il n’est pour le moment pas prévu que Lorie tourne une nouvelle scène de la sorte !