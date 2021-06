Lou Pernaut met le feu aux réseaux sociaux avec son petit haut

Si d’habitude, on entend parler dans les médias de Jean-Pierre Pernaut, c’est cette fois-ci sa fille Lou Pernaut qui est au centre de toutes les discussions depuis maintenant plusieurs jours. En effet, on ne compte plus le nombre d’articles que l’on a pu entendre en ce qui concerne la jeune femme, et celle-ci semble bel et bien décidée à tout faire pour pouvoir faire parler d’elle, même si cela ne va pas plaire à certains, comme on peut l’imaginer.

Par le passé, il se trouve que la jeune femme a déjà pu provoquer la colère de certains internautes qui n’ont pas hésité à se plaindre de son attitude. Alors que pour certains français, Lou Pernaut n’est pas encore prête à franchir le pas de rentrer dans les médias, d’autres pensent qu’elle pourrait bientôt intervenir dans une émission de télévision. En effet, on a par exemple pu voir le fils de Benjamin Castaldi, Simon Castaldi, se trouver dans une nouvelle émission de télévision à succès.

Bien décidé à trouver l’amour, ce jeune homme a eu beaucoup de succès sur le web, mais également dans l’émission où on a pu le voir. Alors que récemment, il se trouve que justement, Lou Pernaut a pu communiquer sur une très grosse rupture amoureuse qu’elle a eu l’occasion de vivre, personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’elle allait se sentir aussi mal. Mais heureusement, depuis peu de temps maintenant, on peut voir que Lou Pernaut est rayonnante sur le web, et elle a décidé d’en faire profiter tout le monde pour le plus grand bonheur de ses fans…

Lou Pernaut en petite tenue, ses vêtements rendent fous les internautes

Alors que certains fans de Lou Pernaut ne se gênaient pas récemment pour pouvoir critiquer assez violemment la jeune femme suite à une certaine prise de poids selon certains fans, il se trouve que la jeune femme a décidé de frapper très fort pour faire taire toutes les mauvaises rumeurs à son sujet. En effet, durant plusieurs semaines, on a pu lire tout et son contraire en ce qui concerne la fille de Jean-Pierre Pernaut.

Dans les médias, la jeune femme n’est que très peu présente, contrairement à son père Jean-Pierre Pernaut et sa maman Nathalie Marquay, que l’on a pu voir notamment assez régulièrement sur le petit écran aux côtés des autres chroniqueurs de Cyril Hanouna sur C8. N’ayant que les réseaux sociaux pour s’exprimer, on a même pu voir que Lou Pernaut a pu demander l’aide de sa maman sur le web pour pouvoir se justifier de certains de ses actes, notamment quand elle avait pu décider de quitter le domicile familial il y a quelques mois, pendant le confinement…

Lou Pernaut partage des clichés sur les réseaux sociaux, les fans en redemandent

Après la publication de Lou Pernaut sur les réseaux sociaux, il se trouve que les internautes ont été vraiment surpris de voir de quoi était capable la jeune femme. Ils se sont empressés de demander à celle-ci de diffuser plus de photos réjouissantes comme celle-ci pour l’été.

Toutefois, il va falloir être très patient, car Lou Pernaut n’a pas froid aux yeux, mais elle est bien décidée à faire ce qu’elle veut sans forcément répondre aux autres…