Louane : Après une période difficile, la jeune femme révèle qui est l’acteur le plus important pour elle !

C’est sur le plateau de « Passage des arts », que la chanteuse Louane a pu s’exprimer ce lundi 2 novembre, sur les récents évènements dans sa vie. Claire Chazal l’a interrogé sur sa participation dans le film « La famille Bélier », et sur son lien privilégié avec l’artiste réalisateur Eric Lartigau. Louane a donc fait plusieurs confidences émouvantes sur l’homme et sur la place fondamentale qu’il occupe dans sa vie.

2020 : une année mouvementée pour Louane !

La jeune chanteuse est très connue en France et même sur la scène internationale, pour ses titres parmi lesquels « Donne-moi ton cœur » est sans doute le plus célèbre. Depuis le début de sa carrière jusqu’à ce jour, elle a traversé des moments riches en émotions, aussi bien positives que négatives. Entre autres choses, elle a dû faire face à la mort de ses deux parents, partis presqu’au même moment. Comment a-t-elle fait pour remonter la pente ? C’était l’une des questions de Claire Chazal lorsqu’elle a reçu Louane sur son plateau ce 2 novembre.

Il faut rappeler qu’actuellement tout semble rentrer dans l’ordre dans la vie de la jeune chanteuse. La preuve en est le titre de son troisième album : « Joie de vivre ». Pour ceux qui l’ignorent, Louane a eu la chance de donner naissance à une petite fille pendant la période du confinement. Elle vit donc un véritable conte de fée avec son compagnon Florian Rossi. Alors, même si sa vie n’a pas toujours été rose, il semblerait que désormais, tout aille pour le mieux.

Eric Lartigau, un père de substitution pour Louane ?

Si aujourd’hui Louane a pu traverser toutes les difficultés qu’elle a rencontrées dans sa vie, c’est grâce à plusieurs personnes qui lui ont toujours témoigné un soutien indéfectible. Selon elle, Eric Lartigau se trouve être l’une d’entre elles. Ce réalisateur l’a en effet accompagné, depuis ses débuts dans l’émission The Voice de 2013. Louane avoue qu’elle a eu énormément de chance de tomber sur lui, car il joue aujourd’hui un rôle fondamental dans sa vie.

Lorsque la journaliste lui demande s’il s’agit d’un père de substitution, elle ne réagit pas précisément à ce sujet. Elle confirme simplement qu’il est entré dans sa vie à un moment où elle avait vraiment besoin d’être soutenue et épaulée. Il a su jouer ce rôle, et aujourd’hui il représente une figure importante dans sa vie. Il fait entièrement partie de sa vie, et la rassure dans ses moments de doute et de difficultés. Ce sont des confidences assez touchantes, que Louane a tenu à partager avec ses fans et toutes les personnes qui s’interrogent sur le rôle de Eric Lartigau dans sa vie.

L’homme a d’ailleurs influencé positivement sa carrière, à des moments décisifs comme lors de la sortie du film « La famille Bélier ». Il n’avait pas tari d’éloges à son sujet, et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les fans se sont intéressés aux liens entre les deux artistes.

Quoi qu’il en soit, Louane est très claire à ce sujet. Elle éprouve un grand respect et de l’admiration pour lui. Elle se trouve chanceuse de l’avoir dans sa vie, car il a toujours été présent auprès d’elle, aux moments les plus importants. C’est ainsi qu’une relation très spéciale s’est créée entre eux.